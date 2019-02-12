تردد در محورهای مواصلاتی گلستان تنها با زنجیرچرخ ممکن است

سرهنگ عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بارش برف در ارتفاعات گلستان از از عصر دوشنبه آغاز شده است و تردد در برخی از راه‌های تنها با زنجیرچرخ ممکن است.

وی افزود: به علت بارش برف در جاده توسکستان و خوش ییلاق تردد در این مسیرها بدون زنجیرچرخ امکانپذیر نیست و در جاده درازنو کردکوی و چهار باغ هم رانندگان تجهیزات زمستانه به همراه داشته باشند.

عبدی تأکید کرد که به علت بارش باران که از دوشنبه در استان آغاز شده رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند.

نیروهای راهداری در مسیرهای برف مستقر هستند

همچنین معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: بارش باران در برخی از نقاط همچنان ادامه دارد و به دلیل لغزندگی جاده ها رانندگان با احتیاط حرکت کنند.

غلامرضا بیکی افزود: گروه های راهداری این اداره کل با تجهیزات کامل در جاده های کوهستانی و برف گیر گلستان مستقر بوده و آماده ارائه خدمت از جمله شن پاشی و برف روبی هستند.

وی از مردم خواست قبل از انجام سفر با تلفن ۱۴۱ تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه ها مطلع شوند.

بیکی خاطرنشان کرد: امسال ۲۴ اکیپ راهداری در راه های گلستان مستقر هستند و ۲۰ هزار تن نمک و ماسه در ۱۳ راهدارخانه استان ذخیره شده است.