به گزارش خبرنگار مهر، برخلاف برنامه ثابت شورای صنفی نمایش برای تشکیل جلسات هفتگی در روزهای دوشنبه، جلسه اخیر این شورا چهارشنبه هفته گذشته تشکیل و براساس مصوبات آن اعلام شد فیلم سینمایی «قرارمون پارک شهر» به کارگردانی فلورا سام به سرگروهی باغ کتاب، «ماموریت غیرممکن» ساخته یعقوب غفاری به سرگروهی ماندانا، «سوتفاهم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی به سرگروهی آزادی و «ضربه فنی» ساخته غلامرضا رمضانی به سرگروهی کوروش از تاریخ ۲۴ بهمن ماه به چرخه اکران وارد می‌شوند.

در لیست خروجی رسمی این شورا دو فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی» ساخته محسن امیریوسفی و «هت تریک» به کارگردانی رامتین لوافی وجود نداشت اما از روز گذشته، دوشنبه ۲۲ بهمن ماه پیش فروش اینترنتی این ۲ فیلم هم در کنار ۴ فیلم اعلام شده از سوی شورای صنفی آغاز شد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران «بدون اعلام» فیلم سینمایی «آشغال‌های دوست داشتنی» به کارگردانی محسن امیریوسفی عنوان کرد: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه داشتیم ۲ فیلم «هت تریک» به کارگردانی رامتین لوافی و «آشغال‌های دوست داشتنی» به دلیل اینکه قراردادهای‌شان به لحاظ تاریخ اکران مشکل داشت، جزو خروجی جلسه شورا اعلام نشدند و ما به صاحبان آن‌ها گفتیم تاریخ قرارداهای این آثار باید اصلاح شود. باید در قراردادها ذکر شود یک فیلم‌ها قرار است بعد از کدام فیلم روی پرده برود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حواشی «آشغال‌های دوست داشتنی» روی اعلام نشدن رسمی زمان اکران این فیلم از سوی شورای صنفی تاثیر داشته است یا نه؟ هم عنوان کرد: نه اینطور نبود ما صرفا به دلیل اشکال درج تاریخ اکران این ۲ فیلم در قرارداد، زمان اکران آن‌ها را اعلام نکردیم که این مشکل بعد از جلسه شورا اصلاح شد.

فرجی در پایان بیان کرد: با رفع مشکل تاریخ در کنار چهار فیلم قبلی، فیلم‌های «هت تریک» و «آشغال‌های دوست داشتنی» نیز از فردا چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه اکران می‌شوند.

فیلم سینمایی «آشغال‌های دوست‌داشتنی» را محسن امیریوسفی در سال ۹۱ کارگردانی کرد و از آن سال تا به امروز این فیلم نه امکان حضور در جشنواره فجر را داشته و نه موفق به دریافت پروانه نمایش و ورود به چرخه اکران شده بود.

شیرین یزدان‌بخش، حبیب رضایی، هدیه تهرانی،‌ نگار جواهریان،‌ اکبر عبدی،‌ صابر ابر و شهاب حسینی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

ابراهیم داروغه‌زاده که علاوه‌بر دبیری جشنواره فیلم فجر عهده‌دار مسئولیت معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی است، در نشست خبری سی‌وهفتمین جشنواره فجر درباره سرانجام این فیلم گفته بود:‌ این فیلم پروانه نمایش دارد ولی طبق قوانین جشنواره امکان حضور آن در جشنواره نبوده است. امیدواریم به زودی مشکل اکران آن حل و شرایط اکران آن فراهم شود.