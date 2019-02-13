طراحی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، نرگس قنبری عنوان کرد: نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارکنان به عنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی، نظام همکاری و علمی تمام اعضای یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن است و شرایطی را فراهم می کند تا کارکنان از طریق تفکر، بارور شوند و سازمان به پیشرفت های مورد انتظار نایل شود.

وی افزود: از جمله اهداف این نظام، می توان به فراهم کردن فضای سالم و مناسب برای بهره گیری از دانش، توان علمی و تجربه عملی کارکنان، تلاش در جهت حفظ حرمت و کرامت انسانی کارکنان از طریق ابراز عقاید و نظرهای خود در زمینه های شغلی و سایر فعالیت های موردنیاز دانشگاه و ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت کارکنان در تصمیم سازی، تصمیم گیری، اصلاح و ارتقای سطح فعالیت ها اشاره کرد.

مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: پذیرش پیشنهاد به صورت ثبت اینترنتی از طریق سامانه جامع نظام پیشنهادها و در صورت عدم امکان برای همکاران با مراجعه حضوری افراد به دبیرخانه نظام و یا تحویل و ارسال فرم از طریق پست انجام می شود و کارکنان دانشگاه می توانند برای اطلاع از نحوه ارسال پیشنهادهای خود به نشانی https://support.tvu.ac.ir مراجعه کنند.

قنبری افزود: اگر پیشنهادی در سطح دانشگاه قابل اعمال نباشد، بررسی و پذیرش به وزارت متبوع یا سازمان های ذیربط ارجاع داده می شود. اگر پیشنهادی نیاز به مشاور و یا مجری خارج از سازمان داشته باشد با تصویب و نظر شورا و صدور دستور بالاترین مقام مسوول اقدام می شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر پیشنهاد مصوب نیاز به طی دوره آموزشی، امکانات و تجهیزات خاص و اعتبارهای موردنیاز داشته باشد با تصویب و نظر شورا و صدور دستور بالاترین مقام مسوول تمهیدات لازم برای اعمال و اجرای آن فراهم می شود.