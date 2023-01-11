بررسی بیش از ۲۲ هزار پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهادها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی الفت‌پور در خصوص فرایند نظام پیشنهادها گفت: در دوره جدید مدیریت شهری، با توجه به درخواست بسیاری از همکاران شهرداری مبنی بر حذف امکان دخل و تصرف انسانی در سامانه نظام پیشنهادها و حفظ یکسان حق و حقوق همکاران در امتیازدهی و با هدف تسهیل در فرایند، کاهش زمان بررسی، افزایش کیفیت پیشنهادها، افزایش وزن امتیاز پیشنهادهای اجرایی و در نهایت کنار هم قرار گرفتن نفع شخصی و سازمانی سامانه بر اساس فرآیند جدید توسعه پیدا کرد که یک سال پیش فرآیند آن در اختیار سازمان فاوا قرار گرفت.

افزایش دقت و سرعت در سامانه جدید نظام پیشنهادها

وی با تاکید بر اینکه در سامانه جدید نظام پیشنهادها دقت و سرعت در ارزیابی چند برابر شده است، عنوان کرد: در سامانه نظام پیشنهادهای قدیم، حدود ۱۷ هزار پیشنهاد همکاران بلاتکلیف مانده بود و بیشترین درخواست کارکنان، حل این مسأله بود. ضمن اینکه حدود پنج هزار پیشنهاد نیز از سامانه قدیم باید از طریق نامه به اداره کل سرمایه انسانی تعیین و تکلیف می‌شد که طبق نظر کارشناسان سامانه به روزرسانی شد.

الفت‌پور با تاکید بر اینکه فرایند تأیید پیشنهادها خارج از مرکز نوسازی و تحول اداری انجام می‌شود، گفت: دبیر کمیته‌های تخصصی توسط معاونت‌های تخصصی انتخاب شده‌اند که وظیفه بررسی اولیه را به عهده دارند. سامانه پس از تأیید اولیه پیشنهاد را به سه ارزیاب منتخب معاونت‌های تخصصی ارجاع می‌دهد. چنانچه ارزیاب در مهلت مقرر نتیجه را اعلام نکند، سامانه به‌طور خودکار پیشنهاد را به ارزیاب دیگری ارجاع می‌دهد و اگر برای سومین بار ارزیاب نتیجه را اعلام نکند، سیستم نام ارزیاب را برای دبیر کمیته نمایش می‌دهد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران ادامه داد: در صورتی که پیشنهاد به کلی رد شود، پیشنهاد دهنده تا ۴ روز امکان ثبت اعتراض و بررسی مجدد را دارد. در نهایت امتیاز تمامی ارزیابان بدون تصرف انسانی توسط سیستم جمع بندی شده و در سامانه ثبت می‌شود. این فرایند جهت پیشگیری از امتیاز دهی سلیقه‌ای انجام شد و روزانه چندین نفر از کارشناسان مرکز برای تسریع روند پیگیری با ده‌ها ارزیاب معاونت‌های تخصصی تماس می‌گیرند.

امکان ثبت حداقل ۱۴ پ یشنهاد در سال برای هر فرد

الفت پور با اشاره به اینکه هر فرد سالانه امکان ثبت ۱۴ پیشنهاد فردی و گروهی را دارد، گفت: هر فرد در طول سال قادر به ثبت پنج پیشنهاد است و با توجه به اینکه هر پیشنهاد باید در طول یک ماه مهلت قانونی تعیین تکلیف شود، در صورت نهایی نشدن بررسی، سامانه برای ثبت پیشنهاد جدید فعال می‌شود.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران ادامه داد: در صورت تأیید هر یک از پیشنهادها در همان سال، یک ظرفیت مازاد از سقف پنج پیشنهاد برای فرد پیشنهاد دهنده آزاد می‌شود. همچنین به صورت همزمان در هر سال امکان ثبت دو پیشنهاد گروهی و با تأیید هر پیشنهاد گروهی، امکان ثبت یک پیشنهاد گروهی دیگر نیز تا سقف چهار پیشنهاد گروهی ممکن می‌شود. همچنین مشارکت در فراخوان‌ها مازاد بر سقف قانونی در نظر گرفته می‌شود.

وی در خصوص وضعیت کنونی سامانه نظام پیشنهادها تصریح کرد: در حال حاضر، تعداد ۸۱۰ ارزیاب، در هشت کمیته و ۷۷ زیرگروه مشغول رسیدگی به پیشنهادهای همکاران هستند. در حال حاضر تنها تعداد ۳۵۳ پیشنهاد در حال ارزیابی است. نکته حائز اهمیت این است که تعداد ۳۳۹ پیشنهاد به صورت عادی و کل پیشنهاد فراخوان، در دی ماه ثبت شده است که بیش از ۹۸ درصد پیشنهادها را شامل می‌شود. در حقیقت به صورت میانگین تعداد ۳ پیشنهاد در کارتابل هر یک از ارزیاب‌ها قرار دارد که همکاری بی چشم‌داشت ارزیابان بزرگوار جای تشکر دارد.

همکاران می‌توانند پیشنهادات و مشکلات خود را از طریق شماره تلفن ۹۶۰۱۶۸۸۸-۰۲۱ به مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران اطلاع دهند.