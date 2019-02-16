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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

پورابراهیمی مطرح کرد؛

احتمال رد کلیات بودجه ۹۸/ پیشنهاد بررسی بودجه به صورت «دودوازدهم»

احتمال رد کلیات بودجه ۹۸/ پیشنهاد بررسی بودجه به صورت «دودوازدهم»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است به جای اینکه بودجه را به این شکل جلو ببریم، آن را به صورت «دودوازدهم» و «سه‌دوازدهم» بگذاریم تا تغییرات اساسی را انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: در این جلسه رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گزارشی را درباره آخرین اقدامات این کمیسیون پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس ارائه کرد.

وی ادامه داد: همچنین وزرای نفت، جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت اظهارات خود را مطرح کردند و نوبخت هم در پایان جلسه مباحثی را مطرح کرد و جمع بندی های نهایی انجام شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همچنین در این جلسه تعدادی از نمایندگان صحبت های خود را مطرح کردند و اکثرا اعتقاد داشتند که متناسب با شرایط و وضع اقتصادی کشور، بودجه تغییرات محتوایی و ماهوی ندارد و عمدتا تغییرات آن جزئی است و بر این اساس آنان بر این باور بودند که باید تغییرات جدی در لایحه بودجه ۹۸ انجام شود.

پورابراهیمی بیان کرد: جمع بندی نهایی این است که یا ما مسیر حرکت را بر اساس همین گزارشی که نهایی شده است، مبنا قرار دهیم یا آنکه تغییرات بودجه به صورت ساختاری و متفاوت با این گزارش انجام شود.

وی افزود: این لایحه بودجه، لایحه ای نیست که بتوانیم با آن به اهداف بلندی که در حوزه کلان اقتصادی داریم، برسیم و مطالبه ما این است که باید موضوعات پایه ای بیشتری را در ساختار بودجه ۹۸ قرار دهیم.

پورابراهیمی گفت: همچنین پیشنهاد ما این است که با توجه به اینکه تغییرات ساختاری باید در بودجه ۹۸ انجام شود و بازه زمانی آن قرار است دو ماه دیگر عملیاتی شود، ما شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم که بودجه بر اساس دودوازدهم یا سه دوازدهم حرکت کند و کار بودجه متوقف نشود و در این مدت تغییرات ساختاری هم زودتر اعمال شود، چرا که این تغییرات مطالبه جدی مقام معظم رهبری و همچنین نمایندگان است.

وی تأکید کرد: گزارشی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ نهایی شده است، به دلیل آنکه بر اساس بودجه ۹۸ نمی توانیم تغییرات زیادی را انجام دهیم، نیازمند یک تحول محتوایی است و باید ببینیم که جمع بندی نهایی امروز به چه سمتی می رود.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تصور بنده این است که در کلیات و چارچوب مباحث بتوانیم یک تصمیم گیری داشته باشیم، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که به جای آنکه بودجه را به این شکل جلو ببریم، دو دوازدهم یا سه دوازدهم بگذاریم و تغییرات ساختاری را انجام دهیم، چرا که فضای کلی مجلس این است که بودجه فعلی ارائه شده از سوی دولت با واقعیت های جامعه و شرایط سال ۹۸ مطابقت ندارد و مانند بودجه های سنوات گذشته است.

وی متذکر شد: همچنین رئیس جمهور اخیرا در شورای عالی اقتصادی مطرح کرد که ما ظرف سه یا چهار ماه آینده گزارش جامع تحولات ساختاری را هم درباره بودجه و هم غیر بودجه می‌آوریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در صورتی که مجلس عصر امروز جلسه داشته باشد، با توجه به فضای موجود، احتمال دارد که به کلیات بودجه رأی داده نشود و برگردد تا اصلاحات ساختاری صورت گیرد یا آنکه اگر کلیات رأی بیاورد، در حین بررسی بودجه، قطعا اصلاحات ساختاری را مدنظر قرار خواهیم داد.

کد مطلب 4543395
زهرا علیدادی

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