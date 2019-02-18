توافق انصار الله و دولت مستعفی یمن بر سر خروج از الحدیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شامگاه یکشنبه جنبش انصارالله یمن و دولت مستعفی این کشور در مورد نخستین مرحله از عقب نشینی اختیاری نیروها از شهر بندری و مهم «الحدیده» به توافق رسیدند؛ توافقی که سازمان ملل آن را یک پیشرفت مهم خواند.

گفتنی است که تغییر مکان نیروها از بندر الحدیده بخشی مهم و اساسی از توافق آتش بسی است که ماه دسامبر در سوئد منعقد شد و طی آن از دولت مستعفی یمن و جنبش انصار الله خواسته شد تا نیروهای خود را از بنادر این شهر خارج کنند.

این توافق متارکه جنگ به رغم شکنندگی، اولین گام در مسیر پایان دادن به جنگی ویرانگر است که یمن را به ورطه قحطی و بحران بی سابقه بشری کشانده است.

سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد که پس از گفتگوهای دوروزه در الحدیده، دولت مستعفی یمن و جنبش انصارالله علاوه بر توافق در مورد نخستین مرحله از عقب نشینی [نیروها]، در مورد اصول مرحله دوم نیز توافق کردند.

گفتنی است که ریاست این مذاکرات را «مایکل لالیسگارد» ژنرال دانمارکی برعهده داشت.

در بیانیه سازمان ملل آمده است: «پس از مذاکرات طولانی و سازنده، طرفهای مذاکره در مورد مرحله نخست انتقال و جابجایی متقابل نیروها به توافق رسیدند» و اینکه دو طرف «در طراحی و برنامه ریزی برای انتقال و جابجایی نیروها پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته» و در مورد اصول مرحله دوم نیز به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعاتی قبل از اعلام این توافق منابع یمنی اعلام کردند که «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل در امور یمن با «عبدالملک حوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن در صنعا دیدار کرده است.

طبق این گزارش، دو طرف در این دیدار درباره روند اجرای توافقنامه سوئد میان گروههای یمنی و نتایجی که کمیته هماهنگی سازمان ملل در الحدیده کسب کرده، گفت‌وگو کردند.