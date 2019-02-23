به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال «ن.خ» به کارگردانی سعید آقاخانی امروز شنبه چهارم اسفند در حوالی خیابانی در منطقه سعادت آباد تهران جریان دارد.

سعید آقاخانی که با گریم یکی از کاراکترهای سریال در پشت صحنه حاضر شده بود، در جمع خبرنگاران در توضیحاتی درباره این سریال نوروزی که برای شبکه یک آماده می‌شود، گفت: ما مجموعه‌ای را با فضای اجتماعی برای نوروز 98 آماده می‌کنیم که فضای نویی برای تماشاگر تلویزیون دارد. بخشی از این سریال در شهرستان و در فضای کوهستان می‌گذرد که از زبان و فرهنگ کردی برخوردار است و حدود ۲۰ بازیگر بومی از منطقه کرمانشاه و... در این سریال حضور خواهند داشت.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساخت این سریال پس از مدتی دوری از تلویزیون توضیح داد: من همیشه در تلویزیون بوده و کار داشته‌ام و در سال‌های پیش هم سریال‌های نوروزی داشته‌ام.

این کارگردان سینما و تلویزیون درباره بخش‌های کردی سریال «ن.خ» عنوان کرد: ما برای قصه و تصویربرداری این سریال وارد منطقه‌ای شدیم که به لحاظ پوشش و لهجه، فرهنگ متفاوتی دارد و قطعاً این موضوع برای تماشاگر جذاب خواهد بود چون ما این مناطق را در تلویزیون کمتر دیده‌ایم اگرچه شبکه‌های استانی مثل کرمانشاه کارهایی در این حوزه‌ها تولید می‌کنند ولی سریال در سطح کشوری نداشته‌ایم.

آقاخانی درباره تصویربرداری سریال‌ها که معمولا در تهران اتفاق می‌افتد هم تصریح کرد: پلان‌هایی که در تهران برای سریال‌ها می‌گیریم تکراری شده اما فکر می‌کنم این مجموعه تصاویری دارد که برای مخاطب نو و جدید است.

وی با اشاره به نقش خود و عنوان سریال نیز یادآور شد: من در این سریال نقش «نورالدین خانزاده» کاراکتر اصلی سریال را بازی می‌کنم که مخفف اسم او «ن.خ» می‌شود.

آقاخانی درباره اینکه چقدر سریالش وارد نقد اجتماعی می‌شود، اظهار کرد: من قصه‌ای را دوست دارم و آن را کار می‌کنم و به این فکر نمی‌کنم که چند درصد از سریال نقد است.

وی «ن.خ» درباره همزمانی کارگردانی و بازیگری در این سریال گفت: این اولین بار است که هم بازی می‌کنم و هم کارگردانی و نقشی هم که دارم اینقدر سخت است. اولش فکر می‌کردم نقش ساده‌ای دارم اما الان می‌بینم کار سختی است و حتی هر بار تعویض لباس ما کلی در سریال طول می‌کشد و انگار یک تاریخ را تولید می‌کنیم.

آقاخانی در پایان درباره اینکه ممکن است اعتراضی بعد از پخش سریال بوجود آید یا خیر؟ عنوان کرد: من خودم کرد هستم و به همان منطقه‌ای تعلق دارم که سریال در آن ساخته می‌شود و فکر نمی‌کنم مشکلی پیش بیاید.