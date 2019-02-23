۳۲۰هزار نفر از آذربایجان شرقی در آزمون قرآن و عترت شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم لایقی اظهار داشت: از مجموع شرکت کنندگان، ۳۱۲ هزار نفر در مقطع دانش آموزی رشته‌ حفظ جزء سی‌ام قرآن و پنج هزار و ۶۷۷ نفر از قرآن آموزان موسسه های فرهنگی قرآن و عترت در رشته‌های مختلف قرآن و معارف و سه هزار و ۶۴ نفر در بخش کارکنان دولت شرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مرحله‌ کتبی آزمون سراسری روز پنجشنبه نهم اسفند در دو نوبت همزمان با سراسر کشور در ١٧ حوزه امتحانی سطح استان برگزار می‌شود، افزود: از ۵ هزار و ۶۷۷ قرآن آموز شرکت کننده از موسسه های قرآنی و داوطلبان آزاد، ۳ هزار و ۵۲۱ نفر از خواهران و ۲ هزار و ۱۵۶ نفر از برادران هستند.

وی اظهار داشت: آزمون در مراکز اصلاح و تربیت نیز با محوریت حفظ جزء سی‌ام قرآن انجام می شود.

لایقی ادامه داد: آزمون سراسری قرآن کریم امسال در سه گروه حفظ قرآن کریم مشتمل بر هشت رشته، مفاهیم و معارف قرآن و اهل بیت در هفت رشته و آموزش های الکترونیکی در سه رشته برگزار می شود.

وی در خصوص منابع آزمون نیز گفت: منابع در رشته های متفاوت عبارت از مصحف شریف با ترجمه های متداول، کتاب « آموزش مفاهیم قرآن جلد ١ تا ٤ » تالیف مسعود وکیل، کتاب « آموزش تدبر در قرآن جزء ٣٠ » تالیف استاد الهی زاده، تفسیر سوره اسراء بر اساس تفسیر نمونه، ٤٨ موضوع اول کتاب « با قرآن خوشبخت شوید»، ٤٠ حکمت اول به استثناء حکمت ٣٠ بر اساس کتاب « راه روشن »، جلد اول کتاب « درسنامه نهج البلاغه »، جلد اول کتاب « صحیفه سجادیه »، سامانه مجازی « نورالمجتبی(ع) »، سامانه مجازی واژه های آسمانی و سامانه مجازی « حامیم» می باشند.

وی با بیان اینکه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ کنندگانی که امتیاز بالای ٩٠ را ﮐﺴﺐ کنند، ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻋﻄﺎ می ﺷود، افزود: همچنین ﺑﻪ ﻧﻔﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب امتیاز ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره اﻋﻄﺎ خواهد شد.