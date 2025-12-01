انتشار منابع بخش معارفی جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر، با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی چهلمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور و آغاز ثبت‌نام آن در مرحله دانشگاهی در تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور که قرار است، طی دو ماه دی تا اسفندماه سال جاری برگزار شود، این دوره از جشنواره به میزبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (میزبان مرحله پایانی جشنواره) وارد مراحل جدید خود شد.

بر این اساس منابع بخش معارفی این دوره از جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

کتاب «درسنامه فقه»، کتاب «پیام امام امیرالمؤمنین (ع) - جلد ۲»، کتاب «تفسیر نمونه - جلد ۲۶»، کتاب «درس‌های پیامبر اعظم (ص)»، کتاب «درسنامه حفظ موضوعی قرآن کریم»، کتاب «شیوه‌های دعوت به نماز»، کتاب «مفاتیح الحیات»، فایل کتاب «شرح و تفسیر دعای مکارم‌الاخلاق».