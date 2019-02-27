نشست «انیمیشن تجربی» برگزار می شود/ اعلام اسامی سخنرانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، مجموعه «انیمیشن؛ تجربه» که از سال گذشته با کمک و همکاری جامعه نیومدیا و جمعی از هنرمندان و پژوهش‌گران انیمیشن شروع به فعالیت کرده است در روزهای برگزاری جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران نشست «انیمیشن تجربی» را برگزار می کند.

قرار است در این نشست از هویت، عملکرد سال گذشته و هچنین چشم‌انداز حوزه‌ انیمیشن صحبت شود. چگونگی بقا و رشد انیمیشن تجربی و نیز اهمیت آرشیو کردن در انیمیشن موضوع دیگری است که در این نشست بررسی می شود.

مهدی شیری نقاش و فیلمساز، گل‌ناز مقدم فیلمساز و پژوهشگر انیمیشن، نایری عیوضی فیلمساز و پژوهش‌گر، سمیه خاکشور مدرس، فیلمساز و پژوهشگر انیمیشن، مریم کتانفروش کارگردان و پژوهشگر سخنرانان این نشست هستند.

این نشست ساعت ۱۵ روز ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ در سالن کنفرانس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

مجموعه «انیمیشن؛ تجربه» به طور مستقل و با به رسمیت شناختن امر «اتفاق» در ساختاری قالب‌گریز و پویا از سوی گروهی از هنرمندان جوان پژوهشگر پیش می‌رود که داوطلبانه به ترجمه و تالیف متون و نیز تهیه و آرشیو و نمایش آثار تجربی می‌پردازند و از این طریق علاوه بر خودآموزی، منابع با ارزشی را در اختیار سایر علاقه‌مندان قرار می‌دهند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران با نمایش آثار منتخب داخلی و خارجی در چند بخش میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان خواهد بود.