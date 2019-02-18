رونمایی از اولین تیزر یازدهمین جشنواره پویانمایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، معین صمدی سازنده یکی از تیزرهای یازدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران برای ساخت این اثر از ۱۰ فیلمساز انیمیشنی که از برندگان دورههای قبلی جشنواره بودهاند به صورت افتخاری دعوت به همکاری کرده است.
هر کدام از این فیلمسازان اثری چند ثانیهای با موضوع ماهی ساختهاند که از ترکیب و در کنارهم قرار گرفتن این انیمیشنها، اولین تیزر جشنواره در دوره یازدهم ساخته شده است.
اسامی فیلمسازان به ترتیب نمایش انیمیشن در اولین تیزر بدین شرح است: فاطمه گودرزی، هاجر مهرانی، مهدی شیری، امیر سحرخیز، امین حقشناس، الیکا مهرانپور، مریم کشکولینیا، بابک نکویی، مهدی علیبیگی، ساره شفیعیپور و معین صمدی.
چگونگی شکلگیری و ساخت این تیزر، پشتصحنه و تکنیکهای شخصی هر فیلمساز نیز در اولین نشست تخصصی نخستین روز یازدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران که در تاریخ ۱۲ اسفند ماه برگزار میشود، بررسی خواهد شد.
یازدهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران از ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ به دبیری محمدرضا کریمی صارمی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب با نمایش آثار منتخب داخلی و خارجی در چند بخش میزبان هنرمندان و علاقهمندان خواهد بود.
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