جواد عامری دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهمیت سفر رئیس جمهور سوریه به ایران گفت: این سفر برای جبهه مقاومت اهمیت بسیاری داشت. پیروزی جبهه مقاومت در برابر جنگ جهانی اخیر علیه ملتهای منطقه نشان داده است که ملتها میتوانند روی پای خود بایستند و نیازی به حمایت قدرتها نداشته باشند. این باید درسی برای دولتهایی باشد که فکر میکنند با مردم خود نمیتوانند کاری را پیش ببرند و از ملت خود فاصله میگیرند. همین موضوع در چهل سالگی انقلاب دستاورد بسیار بزرگی است. چنین تحولاتی تا 50 سال پیش همانند خیال بافی بود.
وی همچنین افزود: حال عدهای چشم دیدن این دستاوردها را ندارند. برخی در خارج از کشور این واقعیات را میبینند ولی به دلیل آنکه به زبان آوردن اینها میتواند باعث ایجاد پیروزی دیگری برای انقلاب گردد، از بازگو کردن آن خودداری میکنند. برخی نیز در داخل کشور یا خوابند یا خود را به خواب زدهاند و نمیخواهند این واقعیت که انقلاب ما امروز قدرتمند شده است را ببینند. بعضی از آنها در مصاحبههای اخیر خود نیز اینچنین بیان میکنند که اگر 40 سال پیش بود ما انقلاب نمیکردیم و تنها به دنبال رفرم و اصلاح میرفتیم.
عامری اظهار داشت: اینها همانهایی هستند که یک بار قبل هم بر سر تسخیر لانه جاسوسی توبه کرده و پشیمان شدند. در مورد سفر اخیر بشار اسد هم متاسفانه برخی به دلایل مختلف باعث انحراف افکار عمومی از این سفر مهم شدهاند. موضوع استعفای آقای ظریف درست بعد از سفر رئیسجمهور سوریه به کشورمان با هر مدل و به هر علت غلط و یک اشتباه دیپلماتیک بود. وی به عنوان شخصی که عمر خود را در مسائل سیاست خارجی گذرانده نباید این موضوع را با استعفای خود تحت الشعاع قرار میداد.
وی افزود: ظریف با این کار خود باعث شد تا مخالفان نظام از این موضوع سوء استفاده کنند. او به همه نشان داد که بر روی مسائل دیپلماتیک و سیاسی درک خوبی ندارد. در کل اینگونه اشتباهات ظریف از امضای برجام گرفته تا استعفای اخیرش به کشور ضربه میزند.
دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی همچنین افزود: حال در چنین شرایطی برخی به منتقدین دولت حمله و آنها را سرکوب میکنند و انتظار دارند همه کشور موضوع سفر رئیس جمهور سوریه را رها کرده و به استعفای ظریف بپردازند. رسمی که قبلتر بود و خاتمی و اصلاحطلبان از آن سوء استفاده میکردند و آن ترسیم و حمله به یک دشمن فرضی بود. امروز نیز افرادی همان روال را پیش گرفتهاند و برای خود یک تیم خیالی با عنوان منتقدین دولت ایجاد کرده و برای هر موضوعی به آنها حمله میکنند.
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