به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بیانیه‌ای به مناسبت سالروز عملیات بدر صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: عملیات بدر در راستای تغییر راهبردی‌های عملیاتی و به کار گیری شیوه‌های نوین در مقابله با جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام و استکبار جهانی با بهره‌گیری از تجارب و دستاوردهای رهگشای عملیات خیبر، در شبانگاه بیستم اسفند ماه سال ۱۳۶۳ با رمز مقدس یا زهرا در غرب هورالهویزه و با تاکتیک آبی خاکی انجام پذیرفت.

این بیانیه می‌افزاید: طی این عملیات با رشادت‌های رزمندگان اسلام تلفات سنگین و راهبردی بر ماشین جنگی ارتش بعثی صدام تحمیل و بخش‌های قابل توجهی از منطقه مهم هورالهویزه به تصرف جبهه خودی درآمد و در ادامه به رغم جنایات سنگین و متراکم دشمن در حمله به منطقه و نیز ارتکاب حملات موشکی به تعدادی از شهرهای میهن اسلامی، هورالهویزه برای مدت‌ها تحت اختیار و اراده فرزندان ملت ایران قرار داشت.

این بیانیه با اشاره به حماسه بزرگ فرماندهان و شهدای گرانقدر ایران اسلامی در این عملیات یادآور شده است: در این عملیات حماسی، ملت ایران شهدای ارجمندی چون شهید مهدی باکری فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا، عباس کریمی فرمانده لشکر ۲۷ محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و ابراهیم جعفرزاده فرمانده تیپ ۱۸ غدیر که هر یک اسوه فداکاری و وفاداری و نمادهای کم نظیر ولایتمداری، انقلابی‌گری و شجاعت به شمار می‌رفتند، را تقدیم اسلام عزیز کردند تا به جبهه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی اثبات کنند تربیت یافتگان مکتب عاشورا و ولایت فقیه هرگز ذلت نمی‌پذیرند.

در پایان این بیانیه با تجلیل از حماسه سازان عملیات افتخارآمیز بدر و پاسداشت یاد و خاطره شهیدان و جانبازان این عملیات و تاکید بر ضرورت بازخوانی و پاسداشت رخدادها و عملیات‌های هشت سال دفاع مقدس و صحیفه مقاومت، ایستادگی و دشمن‌ستیزی ملت ایران و زنده نگه داشتن فرهنگ و ارزش‌های این دفاع تاریخ‌ساز و افتخارآمیز تصریح شده است: مقاومت و ایستادگی هوشمندانه در برابر جبهه دشمن و آگاهی و بصیرت در قبال ترفندها و نقشه‌های شیطانی و فریبنده اردوگاه استکبار جهانی و معاندین نظام مقدس اسلامی به ویژه در شرایط خطیر و حساس کنونی که دفاع مقدس ملت ایران در عرصه تحریم‌های ظالمانه و جنگ تحمیلی اقتصادی، جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن از ابعاد نوین و سرنوشت سازی برخوردار شده است درسی است که آحاد مردم و مسئولین کشور از دفاع مقدس هشت ساله و مکتب امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و حضرت امام خامنه‌ای عزیز (مدظله‌العالی) آموخته‌اند و به فضل الهی در این عرصه نیز به مانند آن روز با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و ملی و تأسی به پیام راهبردی و نافذ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) موسوم به گام دوم انقلاب بر اردوگاه خصم فائق خواهند آمد.