به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرحسین ظاهری، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه آبعلی با اشاره به آیه پایانی سوره فتح که رهبر معظم انقلاب برای پیروزی جبهه مقاومت بر آن تأکید کرده‌اند، گفت: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و پیروان ایشان در برابر کفار و دشمنان شدید و سختگیر هستند، اما در میان خودی‌ها مهربان و رئوف‌اند.

وی افزود: این آموزه الهی راهبردی مهم برای همه مسلمانان است که به جای درگیر شدن در نزاع‌های داخلی، تمرکز خود را بر مقابله با دشمن اصلی قرار دهند و هشدار داد که غفلت از این مسئله می‌تواند به وقوع حوادث ناگوار تاریخی همچون اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در شهریور ۱۳۲۰ منجر شود.

امام جمعه آبعلی با یادآوری خاطره تلخ اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ تأکید کرد: در حالی که جهان درگیر جنگ جهانی دوم بود، نیروهای متفقین با نقض بی‌طرفی و حاکمیت کشور، ایران را به اشغال خود درآوردند. این اشغال شش سال به طول انجامید و پیامدهای ویرانگری برای ملت ایران داشت.

وی خطاب به افرادی که در پی ایجاد تفرقه و شکستن وفاق ملی هستند، اظهار داشت: ما موافق وفاق و رحمت بین خودی‌ها هستیم، اما هر سخن یا حرکتی که وفاق را به هم بزند و ملت را در برابر دشمن ضعیف کند را محکوم می‌کنیم. این اقدامات به تقویت دشمن کمک می‌کند و بدانند ملت ایران همان ملتی است که در جنگ ۱۲ روزه سیلی سختی به استکبار جهانی زد.

ظاهری در ادامه با اشاره به مشکل کم‌آبی در منطقه گفت: تنها راه حل عبور از این بحران تغییر الگوی مصرف آب است.

وی از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان و کارکنان اداره آب و فاضلاب برای تأمین عادلانه آب تشکر و تأکید کرد که باید با توکل بر خداوند، برکات آسمان نازل شود و این مشکل رفع گردد.

امام جمعه آبعلی در پایان با گرامیداشت سالروز شهادت حضرت خاتم‌الانبیاء (صلی الله علیه و آله) و حضرت امام مجتبی (علیه السلام) و نیز نزدیک شدن به سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، از این بزرگواران خواست که ملت ایران را در مقابله با دشمنان یاری کنند تا زمینه‌ساز ظهور امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشند.