ترکیبات چای سبز و برنج به مقابله با آلزایمر کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه ساوترن کالیفرنیا عنوان میکنند درمان تلفیقی به مراتب بهتر از یک درمان واحد است و بهترین شیوه برای درمان افراد مبتلا به آلزایمر است.
در حال حاضر درمان تلفیقی، یک درمان استاندارد برای بیماریهای نظیر سرطان، عفونت HIV و آرتروز روماتوئید است.
یافتهها نشان میدهد ترکیب EGCG (epigallocatechin-۳-gallate) موجود در چای سبز و FA (ferulic acid) موجود در هویج، گوجه فرنگی، برنج، گندم و جودوسر، به طورکامل موجب بازیابی عملکرد فضایی حافظه میشود.
محقان مشاهده کردند بعد از سه ماه درمان، عملکرد موشهای مبتلا به آلزایمر همانند موشهای سالم بود.
«ترنس تاون»، استاد دانشگاه، در این باره میگوید: «ما نباید تا ۱۰ تا ۱۲ سال آینده برای یک دارو جدید معطل بمانیم. همین امروز میتوانیم این تغییرات رژیمی را ایجاد کنیم.»
در این مطالعه، محققان ۳۲ موش دارای علائم شبه آلزایمر را به چهار گروه تقسیم کردند و به مدت ۳ ماه تحت نظر داشتند.
به گفته محققان، مکملهای گیاهی ممکن است از انسانها در مقابل دمانس (زوال عقل) محاظت کنند.
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