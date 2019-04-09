به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، «زنانی با گوشواره‌های باروتی» که یکی از آثار منتخب بخش مسابقه جشنواره «میلینیوم» بلژیک بود در آیین پایانی این رویداد که عصر دهم فروردین‌ماه در شهر بروکسل برگزار شد، موفق به کسب دیپلم افتخار جایزه ویژه هیات داوران جشنواره شده بود اما به دلیل حضور پیدا نکردن کارگردان، جایزه وی به مرکز گسترش ارسال شد.

این دیپلم افتخار عصر دیروز ۱۹ فروردین ۹۸ توسط سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد به رضا فرهمند اهدا شد. در این جلسه، مرتضی رزاق‌کریمی قائم‌مقام و معاون مستند مرکز، شهنام صفاجو مدیر روابط عمومی، شیرین نادری مدیر بین‌الملل، لیلا حسینی یکی از داوران این جشنواره حضور داشتند.

«زنانی با گوشواره‌های باروتی» مستندی درباره نور ژورنالیست جنگ است که با همه مخاطره‌ها و فشارهای اجتماعی ناشی از حضورش در جنگ با داعش مصرانه مبارزه می‌کند. این فیلم در اولین حضور بین‌المللی خود در میان هفت فیلم مستند شاخص هفته منتقدان جشنواره «لوکارنو» سوییس قرار گرفت، سپس کاندید بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره «لایپزیگ» آلمان و برنده جایزه اصلی جشنواره بین‌المللی نشانه‌های شب پاریس و جایزه بهترین مستند جشنواره فیلم‌های ایرانی «پراگ» جمهوری چک شد.

«زنانی با گوشواره‌های باروتی» برنده جوایز جشنواره بین‌المللی داخلی مانند «سینماحقیقت»، جشنواره «مقاومت» و … هم شده است.

این فیلم به تهیه‌کنندگی مرتضی شعبانی از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مرکز مستند حقیقت است.