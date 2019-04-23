جوانان خرمشهری برای کمک به تقویت خاکریز سه راه حسینیه بشتابند

سرگرد علیرضا خردمند در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از تمامی تلاش‌های انجام شده توسط نیروهای مختلف اعم از قرارگاه کربلا و سپاه که در تمامی شرایط پای کار بودند، اظهار کرد: برای کمک به تقویت خاکریز تازه احداث شده در سه راهی حسینیه خرمشهر نیاز به حضور جوانان خرمشهری داریم تا به عنوان مدافعان شهر در این منطقه حاضر شوند.

وی افزود: قصد داریم تا با کمک جوانان خرمشهری و قرار دادن پلاستیک و گونی حاوی خاک در کنار این خاکریز از نفوذ سیلاب به شهر جلوگیری کنیم.

فرمانده سپاه خرمشهر تصریح کرد: عصر امروز سه شنبه منتظر حضور جوانان فهیم و پرشور خرمشهری هستیم تا با شرکت خودشان در این فعالیت جهادی از ورود سیلاب به شهر جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور جلوگیری از نفوذ روان آب‌ها به خرمشهر، سپاه خرمشهر با همکاری قرارگاه کربلا ۱۵ کیلومتر خاکریز را در سه راهی حسینیه خرمشهر ایجاد کردند.