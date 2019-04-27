  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۱

المانیتور خبر داد؛

ظریف نامه واشنگتن برای آزادی زندانیان آمریکایی را دریافت کرده است

ظریف نامه واشنگتن برای آزادی زندانیان آمریکایی را دریافت کرده است

یک رسانه آمریکایی با اشاره به اظهارات وزیر خارجه ایران در خصوص مبادله زندانیان با آمریکا، عنوان داشت که «محمد جواد ظریف» نامه ای را از مقامات آمریکایی در این رابطه دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، المانیتور در این رابطه در یادداشتی به قلم «لورا روزن» می‌نویسد: محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که نامه‌ای را از «رابرت سی. اوبرین» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، در خصوص آزادی زندانیان آمریکایی حاضر در ایران دریافت کرده است.

به نوشته این رسانه آمریکایی، ظریف در روزهای اخیر از آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا سخن گفته است.

ظریف در پاسخ به پرسش خبرنگار المانیتور که آیا نامه‌ای از «اوبرین» دریافت کرده، با تأیید این موضوع محتوای نامه را یک‌طرفه توصیف کرده است.

وزیر امور خارجه ایران همچنین مصاحبه‌ای را با شبکه فاکس نیوز انجام داده که قرار است این مصاحبه فردا یکشنبه منتشر شود.

کد مطلب 4601292
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها