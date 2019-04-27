ظریف نامه واشنگتن برای آزادی زندانیان آمریکایی را دریافت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، المانیتور در این رابطه در یادداشتی به قلم «لورا روزن» می‌نویسد: محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که نامه‌ای را از «رابرت سی. اوبرین» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور زندانیان، در خصوص آزادی زندانیان آمریکایی حاضر در ایران دریافت کرده است.

به نوشته این رسانه آمریکایی، ظریف در روزهای اخیر از آمادگی ایران برای تبادل زندانیان با آمریکا سخن گفته است.

ظریف در پاسخ به پرسش خبرنگار المانیتور که آیا نامه‌ای از «اوبرین» دریافت کرده، با تأیید این موضوع محتوای نامه را یک‌طرفه توصیف کرده است.

وزیر امور خارجه ایران همچنین مصاحبه‌ای را با شبکه فاکس نیوز انجام داده که قرار است این مصاحبه فردا یکشنبه منتشر شود.