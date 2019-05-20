روند انتقال آب از دریای عمان رضایت بخش نیست/سرمایه گذار جذب شود

حجت‌الاسلام محمدباقر عبادی در گفتگو با مهر اظهار کرد: در احکام بودجه سال گذشته نسبت به سال جاری تفاوت‌هایی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه بودجه سال مالی گذشته ۲۷۰ میلیارد تومان بوده است، افزود: بودجه سال جاری تا کنون هنوز به دستگاه‌ها ابلاغ نشده است و تا تیرماه سال جاری بودجه سال ۹۷ ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال مالی بودجه سال گذشته برای رفع تنش آبی اعتبارات بسیار خوبی اختصاص یافته است، گفت: اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان در استان جهت رفع تنش آبی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه انتقال آب شرب شهرستان بیرجند از دشت مختاران با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات فاینانس شد، عنوان کرد: بودجه سال مالی ۹۶ حدود ۸۲ درصد تخصیص یافته است که تا حدودی مطلوب است.

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به اینکه طی بودجه سال گذشته در کمیسیون آموزش حدود هفت میلیارد تومان به دانشگاه صنعتی و هفت میلیارد تومان به دانشگاه بیرجند اعتبار اضافه شد، بیان کرد: برای بیمارستان شهرستان خوسف نیز در بودجه سال گذشته ردیف اعتباری اخذ شد و در سال جاری نیز پنج میلیارد تومان اعتبار در مجلس شورای اسلامی به آن اضافه شد.

وی با بیان اینکه چهار میلیارد تومان برای آبرسانی به شهر بیرجند در مجلس اضافه شده است، اظهار داشت: خوشبختانه ۹۰ درصد شهرستان درمیان گازرسانی شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال گذشته گازرسانی در استان خراسان جنوبی فوق‌العاده با سرعت انجام شده است، افزود: در احکام بودجه سال جاری مجلس شورای اسلامی ۱۵ هزار میلیارد تومان برای گازرسانی در کشور با اولویت استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان تصویب شده است.

وی ادامه داد: اگر این اعتبار در بودجه ۹۸ تزریق شود استان خراسان جنوبی در بحث گازرسانی به موفقیت‌های بسیار خوبی دست خواهد یافت.

حجت‌الاسلام عبادی با بیان اینکه در احکام بودجه ۹۸ تغییر مکان چراغ برق طرح‌های هادی به صورت مجانی انجام خواهد شد، گفت: برای سال جاری تصویب شده که مدارس دولتی از پرداخت آب، گاز و برق مادامی که الگوی مصرف را رعایت کنند، معاف شوند.

وی با اشاره به اینکه در بودجه سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های آبخیزداری برداشته شد، عنوان کرد: خوشبختانه با این اعتبار طرح‌های آبخیزداری در تمامی شهرستان‌های استان اجرایی شده است.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر شده برای سال جاری نیز ۱۵۰ میلیون دلار جهت اجرای طرح‌های آبخیزداری از صندوق توسعه ملی برداشته شود.

وی با بیان اینکه آبخیزداری اگر درست انجام شود اهمیت آن از انتقال آب کمتر نخواهد بود و صرفه اقتصادی زیادی خواهد داشت، اظهار داشت: استان خراسان جنوبی از نظر جمعیت در سطح کشور در رتبه سی‌ام قرار دارد اما در محل توازن و اعتبارات استان‌های محروم رتبه دوازدهم را دارا است.

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به اینکه روند انتقال آب از دریای عمان رضایت بخش نیست، افزود: دولت در راستای انتقال آب اعتباری ندارد و این پروژه مهم نیاز به سرمایه‌گذار دارد که باید در این راستا تلاش شود.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل مردم خصوصاً روستاییان استان موضوع آب است، گفت: استانی شدن مصوبات در حقیقت کار نمایندگان را چند برابر خواهد کرد و برطرف شدن همه مشکلات تنها یک تصور است.

نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس نیروهای آمریکا در خاورمیانه را تروریست اعلام کرد، عنوان کرد: با کم ارزش کردن آمریکا توانستیم از حیثیت خود دفاع کنیم چراکه هیچ کشوری تا کنون در طول تاریخ این گونه اقدامی علیه آمریکا انجام نداده بود.