«گنبد گیتی» بهترین مستند تاریخی یک جشنواره اسپانیایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند «گنبد گیتی» به کارگردانی محمود ناظری و تهیه کنندگی عرفان قاسم پور موفق به دریافت جایزه بهترین مستند در بخش تاریخ و میراث جشنواره TERRES اسپانیا شد.

اختتامیه سومین دوره این جشنواره با رویکرد توریسم و محیط زیست در شهر تورتوسا اسپانیا و در روز ۵ می همزمان با ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار شد.

علی افشار به عنوان داور ایرانی در این دوره از جشنواره حضور داشت و به نمایندگی از کارگردان جایزه را دریافت و در تهران به محمود ناظری اهدا کرد.

مستند «گنبد گیتی» که تاکنون در ۲۰ جشنواره بین المللی حضور داشته، روایتی از شهر دماوند در نزدیکی بلندترین کوه ایران، با فرهنگ، تاریخ، معماری چند هزار ساله، طبیعتی بسیار زیبا و مردمانی با زندگی سنتی است.

عوامل این مستند عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمود ناظری، تهیه کننده: عرفان قاسمپور، مدیر فیلم برداری: وحید بیوته، گوینده: عبدالله حاجی محمدی، مدیر تولید: علی اکبری، صدابردار: حمید دژاکام، تدوین: میرعباس خسروی نژاد، موسیقی: مقداد شاه حسینی، اصلاح رنگ و نور: محمدرضا تیموری، صداگذاری و ترکیب صدا: حسین قورچیان، تصویربرداری هوایی: شرکت فرادید، تایم لپس: حمزه محمد حسینی، پوستر: علی باقری، تصویربرداری زیر آب: امیر توسلی، جلوه‌های ویژه رایانه‌ای: استودیو فریم، گروه تصویربرداری: فرهاد قلی زاده، عباس علیخانی، امیر حسین هنرمند، مهدی رودافشانی، مجری طرح: مهتا تصویر.