به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی ۲۲و ۲۳ خرداد ماه ساعت ۲۱و۳۰ دقیقه در تالار وحدت اجرا می‌کند. این کنسرت اسفند سال گذشته برای اولین بار توسط ارکستر سمفونیک تهران با اجرای سمفونی شماره ۹ در رمینور اثر بتهوون در تالار وحدت روی صحنه رفت. از این سمفونی به‌عنوان بهترین اثر بتهوون و یکی از بهترین‌های موسیقی کلاسیک یاد می‌کنند.

این سمفونی از اولین سمفونی‌هایی است که در آن از صدای انسان استفاده شده است. اشعار این سمفونی از شعر سرود شادی (چکامه شادی) سروده فریدریش شیلر شاعر، نمایش‌نامه نویس و فیلسوف بزرگ آلمانی، اقتباس شده است.

در این اجرا، گروه کر شهر تهران به سرپرستی مهدی قاسمی نیز ارکستر سمفونیک تهران را همراهی می‌کنند.