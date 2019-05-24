شروط جدید صادرات محصولات کشاورزی/صادرات فقط با کارت بازرگانی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به گمرک ایران، شرایط جدیدی را برای صادرات و واردات اعلام کرده که بر مبنای یک بند آن، صادرات برخی کالاها تنها با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالاها یا نمایندگان قانونی و رسمی آنها امکانپذیر است.

بر اساس این ابلاغیه، در خصوص کالاهای کشاورزی، محموله‌های صادراتی میوه و تره بار و محصولات غذایی صرفاً در گمرکات استانی پس از صدور گواهی قرنطینه و تأیید و ارزیابی ضوابط و شاخص‌های بسته بندی توسط وزارت جهاد کشاورزی و گمرکات باید اظهار شود.

همچنین این محصولات در گمرکات مرزی کشور ارزیابی، اظهار و پلمب نمی‌شود و گمرکات مرزی صرفاً معبر خروج کالاهای مذکور هستند. ضمن اینکه صادرات محصولات غذایی صرفاً توسط واحدهای تولیدی یا نماینده ویژه واحد مربوطه و فقط با کارت بازرگانی صاحبان واقعی کالا یا نماینده رسمی آنها امکان پذیر است.