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۴ خرداد ۱۳۹۸، ۰:۲۲

توصیه محققان؛

سبزیجاتی که باید در رژیم غذایی گنجانده شوند

سبزیجاتی که باید در رژیم غذایی گنجانده شوند

مصرف طیف وسیعی از سبزیجات با رنگ های مختلف از سوی محققان توصیه می شود چراکه سبزیجات دارای انواع مواد مغذی بوده و برخی ترکیبات فراتر از ویتامین ها و مواد معدنی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در تحقیقی به بررسی بهترین سبزیجاتی پرداختند که ارتباط قوی ای با کاهش ریسک ابتلا به بیماری‌های مزمن دارند.

بر همین اساس ۴۷ نوع از سبزیجات براساس دارابودن ۱۷ ماده مغذی معروف رده بندی شدند. مواد مغذی شامل ویتامین‌های A، C، D، E، K، و بسیاری از ویتامین‌های گروه B، همراه با مواد معدنی کلسیم، پتاسیم، آهن و زینک و بعلاوه فیبر و حتی پروتئین بود.

طبق این رده بندی، ۵ سبزی اول به شرح زیر هستند:

شاهی

کلم چینی (کاهو ژاپنی)

برگ چغندر

اسفناج

کولارد سبز (نوعی کلم)

در ادامه این لیست کلم کالی، شابانک (در نواحی کرمان می روید)، کاهو برگ، بروکلی و کلم بروکسل قرار دارند.

کد مطلب 4625116

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