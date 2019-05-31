بیانیه پایانی نشست سران عرب در مکه علیه ایران و در حمایت از ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، نشست سران عرب که شامگاه پنجشنبه ۳۰ مه در مکه برگزار شد، در بیانیه پایانی خود به خواسته‌های ریاض توجه کرد.

در این بیانیه آمده شده از سوی آل سعود، حمله پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به دو ایستگاه پمپاژ نفت و نیز حمله به چهار کشتی تجاری در آب‌های منطقه‌ای امارات محکوم شده است.

همچنین در این بیانیه آمده است: کشورهای عربی در راستای بازگشت ثبات و امنیت در منطقه تلاش می‌کنند و تنها راه برقراری امنیت و ثبات، احترام همه کشورهای منطقه به اصل حس همجواری و پرهیز از به کارگیری زور و دخالت در امور داخلی کشورها و نقض حاکمیت آن است.

در این بیانیه ادعا شده است: رفتارهای ایران در منطقه تهدید کننده امنیت و ثبات در منطقه است و تهدیدی مستقیم و خطرناک به شمار می‌رود. ایران باید به اصل حسن همجواری توجه کند و از دخالت پرهیز کند. روابط میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس اصل حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی این کشورها و احترام به حاکمیت آنها باشد.

در این بیانیه تهیه شده از سوی آل سعود، بر همدلی و همبستگی کشورهای عربی برای مقابله با آنچه دخالت‌های ایران در امور داخلی این کشورها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم خوانده شده، و نیز بر همکاری و هماهنگی برای مقابله با خطرات ناشی از آن تاکید شده است.

در این بیانیه دیکته شده از سوی عربستان، ادامه حملات موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی به عربستان محکوم شده و از آن به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی عربی یاد شده و از اقدامات عربستان علیه یمن حمایت شده است.

این بیانیه مدعی شده است: ادامه حمایت ایران از حوثی ها محکوم است. دخالت‌های ایران در امور داخلی بحرین و حمایت از تروریسم و آموزش تروریست‌ها با هدف دامن زدن به موضوعات طایفه‌ای و بی ثبات کردن بحرین محکوم است. ادامه اشغال جزایر سه گانه از سوی ایران محکوم است و از اقدامات امارات برای بازپس گیری این جزایر حمایت می‌شود. حصر شبکه‌های مورد حمایت ایران بر روی ماهواره‌های عربی ادامه می‌یابد. تلاش‌های دیپلماتیک میان کشورهای عربی و سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی برای مقابله با اقدامات ایران که امنیت و صلح منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد، تشدید می‌شود. جامعه بین المللی باید موضع قاطعی در قبال ایران و فعالیت بی ثبات کننده آن در منطقه به عمل آورد و در برابر تلاش‌های تهدید کننده امنیت انرژی، آزادی و سلامت تأسیسات دریایی در خلیج فارس و آبراههای دیگر بایستد. دخالت ایران در سوریه و تبعات خطرناکی که بر آینده سوریه و حاکمیت و امنیت و استقلال و وحدت آن دارد، محکوم است. این قبیل دخالت به نفع تلاش‌های حل بحران سوریه بر اساس ژنو یک و قطعنامه‌های مربوطه نیست.

درباره فلسطین نیز در بیانیه پایانی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی تاکید شده است.

این در حالی است که عراق با این بیانیه مخالفت کرد.