«نگهبانان خورشید» از اسطوره ایرانی الهام گرفت؛ لزوم تولید انبوه

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری انیمیشن سینمایی «نگهبانان خورشید» امروز ۱۱ بهمن در نخستین روز چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر با حضور مهدی جعفری جوزانی تهیه‌کننده، مهرداد محرابی کارگردان، معین کریمی مدیر تولید، امیر صفاییان مدیر جلوه‌های ویژه و امیرحسین عطایی مدیر دوبلاژ در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

جعفری در ابتدای صحبت‌هایش گفت: با هم‌طنان عزیزمان همدردی می‌کنم و باعث تاسف است که از ۲۳ خرداد تا امروز چندتن از نوجوانان عزیز کشور که مخاطب آثار ما هستند، دیگر در میان ما نیستند.

وی درباره دلیل قرار گرفتن این فیلم در بخش غیر رقابتی توضیح داد: طبق شنیده‌های ما چند انیمیشن دیگر به دلیل ناتمام ماندن مراحل فنی نتوانستند در جشنواره حضور داشته باشند. طبق آیین‌نامه باید سه انیمیشن در جشنواره حضور داشته باشد تا باهم‌ رقابت کنند اما از دبیر محترم درخواست می‌کنم که انیمیشن ما توسط داوران دیده شود.

کریمی سپس با یادی از بهرام بیضایی گفت: تولید «نگهبانان خورشید» حدود ۲ سال زمان برد و ماحصل کار ۲۰۰ نفر از جوانان همین‌ سرزمین است. شاکله اصلی این انیمیشن درباره فرهنگ و تمدن است و قهرمانان اصلی برای نگه داشتن یک‌ کتیبه در ایران تلاش می‌کنند.

محرابی عنوان کرد: این انیمیشن برای کودکان تولید شده اما سعی کردیم برای بزرگسالان و خانواده نیز جذابیت داشته باشد. این یک نقطه قوت برای انیمیشن ایران است که بتواند به مسائل بومی بپردازد.

صفاییان بیان کرد: پارسال در انتهای پروژه «افسانه سپهر» به این تیم اضافه شدم و تلاش کردیم در «نگهبانان ‌خورشید» در نورپردازی و رندر تکنیک جدیدی را استفاده کنیم. از ابتدا برای جلوه‌های ویژه این انیمیشن برنامه داشتیم.

کریمی درباره منابع الهام این انیمیشن گفت: ریشه منابع ما به اسطوره‌های ایرانی برمی‌گردد و ایده کلی خلق یک قهرمان به شکل قوچ بازمی‌گردد به نقوشی که روی سفال‌های تاریخی وجود دارد. همچنین المان‌هایی از ایران در هرگوشه از این انیمیشن دیده می‌شود.

جعفری درباره ناآشنا بودن کودکان امروزه با داستان‌های ایرانی، بیان کرد: برای حل این مشکل باید تولید انبوه داشته باشیم. در حوزه قصه‌های ایرانی باید تولید انبوه داشته باشیم تا داستان‌های ایرانی را برای بچه‌هایمان روایت کنیم. بخشی از این مساله در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است. اگر انیمیشن ایرانی قرار باشد پا به پای آثار خارجی حرکت کند رسانه ملی و رسانه‌های جریان‌ساز باید دست در دست هم‌ دهند و صرفا ساخت یک محصول کافی نیست.

وی درباره بودجه «نگهبانان خورشید» گفت: اگر نگاه صنعت انیمیشن به حوزه بین‌المللی باشد به راحتی می‌تواند با جذب سرمایه خودش را مدیریت کند. ما نیز توانستیم سرمایه‌گذارانی را برای ساخت این اثر جذب کنیم و از بودجه‌ مشخصی استفاده نکردیم.

محرابی در پایان درباره شباهت برخی شخصیت‌های این انیمیشن به آثار دیگر گفت: شخصیت‌ها همه طراحی شده بودند اما باتوجه به اینکه فضای کار فانتزی بود طبیعتا مشترکاتی با شخصیت‌های ایرانی و خارجی دارد. ما اشاره‌ای به کاراکتر خاصی نداشتیم.