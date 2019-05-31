آمریکا قدرت جنگ نظامی با ایران را ندارد

سردار غلامعلی ابوحمزه در گفتگو با مهر اظهار کرد: برخی نباید در تحلیلهایشان بحث جنگ را مطرح کنند چرا که آمریکا و اسرائیل هرگز قدرت مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر آمریکا و اسرائیل دچار شدیدترین تزلزل و ضعف هستند، افزود: دشمنان ما به خوبی میدانند در صورت انجام کوچکترین حرکت با شدیدترین برخوردها از جانب ایران مواجه خواهند شد بنابراین هیچگاه جرأت ریسک انجام عملیات نظامی را نخواهند داشت.
فرمانده سپاه ثارالله کرمان با اشاره به بازیهایی که برخی به دلیل ناآگاهی یا وابستگی تحت عنوان «یا جنگ یا صلح» مطرح میکنند، عنوان کرد: اصلاً چیزی به نام جنگ وجود ندارد چرا که آمریکا به هیچ عنوان قدرت جنگیدن را ندارد.
وی گفت: آمریکاییها به قدری در داخل کشورشان و منطقه خاورمیانه درگیر بوده و دچار مشکلات متعددی هستند که هرگز نمیتوانند وارد این قبیل بحثها شوند.
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