آذربایجان غربی رنگ حماسه گرفت/ طنین فریاد استکبارستیزی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، سکینه اسمی: این راهپیمایی باشکوه از ساعت ۱۱ صبح امروز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در تمام شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان آغاز و تا محل‌های برپایی نمازجمعه ادامه دارد.

مردم مؤمن و روزه دار استان در این راهپیمایی با حضور پرشور خود ضمن ابراز انزجار از سیاست‌های منطقه‌ای استکبار جهانی و آتش افروزی ایادی غرب در کشورهای مسلمان، ندای حمایت از آزادی فلسطین را سرمی دهند.

حضور متحد مردم شیعه، سنی، ارمنی و آشوری این استان تجلی اتحاد و همبستگی و نمونه کوچکی از اتحاد ایران بزرگ اسلامی است که نشان داد همانند چهاردهه گذشته استکبار جهانی در برابر این همبستگی ملی محکوم به شکسته بوده و است.

مردم همیشه در صحنه ارومیه امروز در میدان ولایت فقیه این شهر گرد هم آمدند و راهپیمایی روز جهانی قدس را از این میدان آغاز کردند و پس از طی مسیر خیابان شهید منتظری، میدان دفاع مقدس و خیابان رسالت به سمت مصلای امام خمینی (ره) در حال حرکت هستند.

ای رهبر آزاده – آماده‌ایم آماده، آذربایجان جانباز – خامنه ای دن آیریلماز، آذربایجان اویاخدی – انقلابا دایاخدی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فلسطین فلسطین حمایتت می‌کنیم، اطاعت از خامنه ای اطاعت از امام است، ما ذوالفقار حیدریم فداییان رهبریم از جمله شعارهای مردم در این راهپیمایی پرشور است.

حمایت و همدردی با زنان و کودکان فلسطین

مردم روزه‌دار، مؤمن و انقلابی آذربایجان غربی امروز در لبیک به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران و اعلام انزجار خود از نسل کشی اسرائیل غاصب در فلسطین اشغالی همزمان با سراسر کشور، با سر دادن شعارهایی، حمایت و همدردی خود را با مادران و کودکان فلسطین اعلام کردند.

امروز مردم همیشه در صحنه آذربایجان غربی و ارومیه یکدل و همصدا با طنین فریادهای انزجار آکنده از خشم و نفرت با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل آمدند تا بگویند حمایت از مردم مظلوم فلسطین و دنیا مسئله اول این ملت بوده و خواهند بود.

رؤیا جهانی که به همراه دوستانش در راهپیمایی امسال روز قدس شرکت کرده است، در خصوص علت حضورش در راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: روز قدس روز هراس اسرائیل است آمده‌ام تا سهمی کوچک از دریای حمایت مردم ایران از ملت مظلوم فلسطین داشته باشم.

وی ادامه داد: حضور گسترده و با شکوه مردم ایران در صفوف راهپیمایان، نه تنها پایه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار را به لرزه در خواهد آورد، موجب غرور و امیدواری همه مسلمان در اقصی نقاط جهان خواهد شد.

پیرو رهبر هستیم

غلامحسین قربانی که به همراه همسر و کودک خردسالش در راهپیمایی حضور دارد در خصوص اهمیت روز قدس و شرکت در راهپیمایی این روز گفت: ما در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده‌ایم تا پیام انسجام و اتحاد همه ایرانیان و مسلمانان را علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام کنیم و به جهانیان بگوییم که ما همیشه پیرو رهبر و مقام والای ولایت فقیه هستیم و برای اطاعت از ایشان از جانمان هم می‌گذریم.

معصومه غلامی دیگر دانشجوی حاضر در راهپیمایی ارومیه با بیان اینکه من به خاطر مردم مظلوم فلسطین آمده‌ام تا پیام اتحاد و انسجام مسلمانان را به آنها برسانم و به آنها بگویم که ما همه متحد و پشتیبان شما هستیم، افزود: به قول استاد شهید مطهری اسرائیل شمر زمانه ماست و ما آمده‌ایم تا انزجار خودمان را از رژیم غاصب اسرائیل و همبستگی خودمان را با مردم مظلوم فلسطین نشان دهیم.

امروز خیابان‌های اصلی شهر ارومیه مملو از جمعیت روزه داری است که آمده‌اند تا ضمن لبیک به فرامین مقام معظم رهبری خشم و نفرت خود را از رژیم غاصب اسرائیل اعلام و مشت‌های گره کرده به همراه فریادهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بار دیگر اتحاد و همدلی خود را به جهانیان نشان دهند.

در این میان حضور اقلیت‌های مذهبی در کنار سایر اقشار مختلف مردم و مسئولان جلوه خاصی به راهپیمایی بخشیده است ماریا به همراه پسر خردسالش و با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در راهپیمایی امسال شرکت کرده است، می‌گوید: روز قدس تنها متعلق به مسلمان نبوده بلکه به همه مردم آزاداندیش جهان تعلق دارد.

وی اضافه کرد: ما نیز همچون سال‌های گذشته، همپای دیگر هموطنان حق جوی خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، حضوری گسترده و یکپارچه داریم تا فریاد ضد صهیونیستی خود را به گوش جهانیان برسانیم.

قدس متعلق به همه مردم آزادیخواه دنیاست

رئیس انجمن آشوریان ارومیه با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس رسوا می‌شود، گفت: اقلیت‌های دینی پرشورتر از سال‌های قبل در راهپیمایی امسال شرکت می‌کنند.

استانلی سیمونز طی گفتگویی با تاکید بر اینکه قدس متعلق به همه مردم آزادیخواه دنیاست افزود: حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس امسال پرده از چهره پلید رژیم غاصب صهیونیستی برمی دارد و فرصتی برای افشای فتنه‌های آمریکا و این رژیم جعلی فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه حمایت از فلسطین وظیفه تمامی ملت‌های آزاده جهان است، اظهار داشت: آزادی فلسطین و حمایت از آن خواسته تمامی اقوام و ادیان و به طور کلی ملت‌های آزاده جهان است.

رئیس انجمن آشوریان ارومیه ادامه داد: تمامی پیروان ادیان الهی و اقوام مختلف باید به حمایت از فلسطین برخیزند و «معامله قرن» رژیم غاصب صهیونیستی را برهم زنند.

سیمونز تاکید کرد: حمایت نکردن از فلسطین غیرقابل قبول است و سهل انگاری و بی تفاوتی به این موضوع فرصت زیادی به دشمن می‌دهد بنابراین تمامی ملت‌های آزاده جهان از هر دین و مذهبی باید به حمایت از فلسطین بپردازند.

وی با بیان اینکه روز قدس یادگار امام راحل است، گفت: این روز باشکوه بیشتری باید برگزار شود تا دشمنان بدانند فلسطین بدون پشتیبان نیست.

شعار محوری روز جهانی قدس سال ۱۳۹۸ «شکست معامله قرن و تثبیت آرمان فلسطین است»؛ طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موسوم به «معامله قرن» تلاش برای قانونی کردن و تعمیق نظام آپارتاید در فلسطین اشغالی است.

بسیاری از تحلیل گران منطقه غرب آسیا معتقدند که معامله قرن مانند دیگر توافق‌های صلح در ارتباط با فلسطین اشغالی قبل از تولد مرده زیرا حق و حقوق مردم مظلوم فلسطین در آن رعایت نشده است و آنان با وجود گذشت ۷۰ سال از اشغال بر بازپس گیری حق خود تاکید دارند.