به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رژیم اشغالگر قدس بر اساس اشغالگری و کشتار جمعی تشکیل شده است و هیچ دینی حتی ادیان دیگر نمیپذیرد که این غده سرطانی کشتار، خیانت و قتل عام داشته باشد.
وی با بیان اینکه چنین رژیمی هیچگاه مشروعیت پیدا نخواهد کرد، ادامه داد: برای ما مسلم است که فلسطین بدست فلسطینیها بر میگردد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: سرنوشت طرحها و توطئههای آمریکا که علیه ما صورت میگیرد مثل طرحهای قبلی با شکست مواجه خواهد شد.
رضایی گفت: محاصره اقتصادی و هجمه فرهنگی که علیه ملت ایران صورت میگیرد، سند حقانیت ملت ما است و مطمئن هستیم که محاصره اقتصادی آمریکا را شکست خواهیم داد.
وی با تاکید بر اینکه مسیر ما، مقاومت فعال است، تصریح کرد: ما بارها با آمریکاییها زورآزمایی داشته ایم که ملت ما در این زورآزماییها موفق بوده است و این بار هم ملت ایران از این توطئهها سربلند بیرون خواهد آمد.
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