  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

کشف محموله ۱۴ تنی تجهیزات قابل استفاده طی اغتشاشات در آذربایجان غربی

ارومیه- اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی از کشف و ضبط یک محموله ۱۴ تنی انواع سلاح سرد حرفه‌ای و اقلام قابل استفاده در اغتشاشات حین ورود به ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد با تلاش سربازان گمنام امام زمان، یک محمولۀ ۱۴ تنی انواع سلاح سرد حرفه‌ای و اقلام قابل استفاده در اغتشاشات حین ورود به ایران کشف و ضبط شد.

محموله کشف شده شامل انواع شوکر با ولتاژ بالا، باتوم تلسکوپی، دشنه، انواع چاقوهای مخصوص درگیری و کشته‌سازی و متعلقات سلاح از قبیل لیزر (با کاربرد تروریستی برای تیراندازی دقیق) در قالب حدود ۳۰۰ بسته است.

برخی سلاح‌های سرد کشف شده به‌صورت ماهرانه‌ای به شکل اقلام و ابزار عادی مانند چراغ قوه، ریموت و لوازم آرایشی ساخته شده است.

کد مطلب 6740022

    • IR ۰۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      چقدر وحشتناک و چقدر دشمنان برای نسل کشی ایرانیان تلاش می کنند. خداوند کشور و ملت ما را از گزند بدخواهان ایمن گزداند
    • IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      خدایا حافظ همه سربازان گمنام امام زمان عج باش خدارا شکر که کشف شد دست مریزاد
    • US ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      از مرزها خوب مراقبت کنید، تمام ماشینها و بارها را خوب بگردید که تروریستها اسلحه نتوانند وارد کنند. هر کسی که اینها را وارد میکند را اعدام کنید.
    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      دشمن اول از دشمنان داخلی همان وطن فروشان را مسلح می کنه بعد خودش وارد نابودی کشور میشه عزیزان نظامی ما شما تاج سر این کشورید خداحفظتون کنه خدایارو یاورتان باشه نگذارید حتی یک خودروی ریز هم راحت وارد کشور شود
    • محمد IR ۰۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      بهتر است که صدای رسانه های مغرض هم که در انحراف افکار عمومی از حمل و نقل و استقرار این تجهیزات منجر به هرج و مرج نقش اساسی دارند خنثی شوند.

