کشف محموله ۱۴ تنی تجهیزات قابل استفاده طی اغتشاشات در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد با تلاش سربازان گمنام امام زمان، یک محمولۀ ۱۴ تنی انواع سلاح سرد حرفه‌ای و اقلام قابل استفاده در اغتشاشات حین ورود به ایران کشف و ضبط شد.

محموله کشف شده شامل انواع شوکر با ولتاژ بالا، باتوم تلسکوپی، دشنه، انواع چاقوهای مخصوص درگیری و کشته‌سازی و متعلقات سلاح از قبیل لیزر (با کاربرد تروریستی برای تیراندازی دقیق) در قالب حدود ۳۰۰ بسته است.

برخی سلاح‌های سرد کشف شده به‌صورت ماهرانه‌ای به شکل اقلام و ابزار عادی مانند چراغ قوه، ریموت و لوازم آرایشی ساخته شده است.