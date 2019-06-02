به گزارش خبرگزاری مهر، فرابورس ایران از راه‌اندازی تابلوهای پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز بازار پایه خبر داد. در اطلاعیه فرابورس خطاب به کارگزاران عضو آمده است: پیرو اطلاعیه شماره ۹۸۸۸۱/د/۷/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ در خصوص طبقه‌بندی شرکت‌های مندرج در بازار پایه فرابورس ایران منتشرشده در وب‌سایت رسمی شرکت فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند:

به منظور راه‌اندازی تابلوهای پایه زرد، پایه نارنجی و پایه قرمز بازار پایه، تمامی نمادهای مندرج در بازار مذکور در پایان معاملات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ متوقف و پس از انجام عملیات فنی و انتقال به تابلوهای مربوطه بازگشایی خواهند شد. زمان دقیق بازگشایی نمادهای معاملاتی متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ در خصوص نمادهایی که به دلیل برگزاری مجمع یا انتشار اطلاعات حائز اهمیت متوقف هستند، بازگشایی پس از ارائه اطلاعات مربوط انجام می‌گیرد.