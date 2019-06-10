به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فتحی درباره جدایی فرهاد مجیدی از استقلال و حضورش در تیم امید گفت: مجیدی از سرمایه ها و اسطوره های باشگاه است. علاقه مند به حضور مجیدی در تیم استقلال بودیم و او هم این علاقه را داشت. مجیدی برای ما بسیار مفید بود. مجیدی علاقه داشت بماند ولی وقتی آقای تاج درخواست کرد، بر خلاف میل باطنی موافقت کردیم. همیشه منافع ملی را به منافع باشگاهی ترجیح داده ام. جلسه خوبی روز گذشته با مهدی تاج و هیات رئیسه فدراسیون فوتبال داشتیم. با صحبت های آنها قانع شدیم مجیدی را به تیم امید بدهیم تا آنها از حضور مربی خوب فعلی بهره مند شوند. با کمال میل می خواستیم در خدمت مجیدی باشیم ولی منافع تیم ملی ارجح است. امیدواریم با حضور مجیدی طلسم عدم صعود به المپیک بشکند.

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره وضعیت حضور آندره استراماچونی در این تیم تاکید کرد: دستیاران استراماچونی وارد تهران شدند و در حال رایزنی با آنها هستیم. قرارداد نهایی استراماچونی هم به زودی امضا می شود. تمام تمهیدات حضور استراماچونی و صحبت های نهایی انجام شده است و فقط امضای نهایی قرارداد باقی مانده است. این قرارداد دو ساله است.

مدیرعامل باشگاه استقلال درباره مطرح شدن بحث دلالی وینفرد شفر سرمربی سابق استقلال که علی خطیر معاون باشگاه روز گذشته آنرا اعلام کرده بود، گفت: شفر زحمات زیادی برای تیم ما کشید و ممنونش هستیم. او به اندازه توانش به باشگاه کمک کرد. به لحاظ فنی نتوانستیم با شفر ادامه بدهیم. امیدواریم مسائلی هم که حق و حقوقش وجود دارد از طریق مسالمت آمیز از طریق فیفاحل شود. مسائل حاشیه ای در شان باشگاه استقلال نیست. جدایی او فقط به خاطر مسائل فنی بوده است. امیدواریم خاطره خوبی که شفر از تهران دارد در ذهنش بماند.

فتحی در پاسخ به این سئوال که آیا باشگاه استقلال طلب شفر را پرداخت کرده است؟ گفت: ایشان طرح دعوا (در فیفا) کرده است. ما هم مدارکی داریم. امیدواریم این اتفاق با کمترین هزینه برای باشگاه استقلال رقم بخورد.

مدیرعامل استقلال درباره مبلغ قرارداد سرمربی جدید این تیم تصریح کرد: مبلغ قرارداد استراماچونی فاش نمی شود ولی مبلغ او معقول است. امیدواریم به زودی قرارداد امضا شود و باشگاه استقلال از خدمات این مربی توانمند بهره ببرد.

فتحی در پاسخ به این سئوال که نقل و انتقالات باشگاه با نظر چه کسی صورت می گیرد و آیا فرهاد مجیدی لیستی به استقلال داده است؟ گفت: مجیدی لیستی به ما نداده بود ولی خواهش کردیم مواردی که به ذهنش می رسد را بگوید. عصر امروز جلسه ای با دستیاران استراماچونی خواهیم داشت و اسامی بازیکنان مدنظر را با آنها در میان می گذاریم.

وی که با شبکه خبر گفتگو می کرد، خاطرنشان کرد: تا الان قراردادی را با هیچ بازیکنی امضا نکرده ایم.

مدیرعامل استقلال در پایان درباره شائبه حمایت وزارت ورزش از تیم پرسپولیس گفت: وزارت ورزش نمی تواند به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کمک کند. مجلس وزارت ورزش را ممنوع کرده است. پول ما از طریق اسپانسر مشترک تزریق می شود. امیدواریم مشکلات سال گذشته تکرار نشود.