به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جیمی کارتر رئیس جمهورس اسبق آمریکا مشروعیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی کشورش را زیر سئوال برد و گفت که او به دلیل «مداخله روسیه» هماکنون در کاخ سفید است.
رئیس جمهورس اسبق آمریکا که در نشستی در دانشگاه ویرجینیا سخن میگفت، در این باره تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که روسها در انتخابات ۲۰۱۶ دخالت کردند. من فکر میکنم یک تحقیقات کامل نشان خواهد داد که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ پیروز نشده بود. او در انتخابات شکست خورد، و به خاطر مداخله روسیه که به نمایندگی از او انجام دادند، او را در قدرت قرار دادند.
در این لحظه، مجری برنامه از کارتر پرسید که با این وصف آیا او معتقد است که دونالد ترامپ یک رئیسجمهوری نامشروع" است؟ کارتر در پاسخ گفت: با توجه به حرفی که زدم و حالا نمیتوانم پس بگیرم، بله.
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