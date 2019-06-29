  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۷:۴۰

کارتر: ترامپ رئیس‌جمهور نامشروعی است

کارتر: ترامپ رئیس‌جمهور نامشروعی است

رئیس جمهوری اسبق آمریکا اعلام کرد: ترامپ رئیس‌جمهور نامشروعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، جیمی کارتر رئیس جمهورس اسبق آمریکا مشروعیت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی کشورش را زیر سئوال برد و گفت که او به دلیل «مداخله روسیه» هم‌اکنون در کاخ سفید است.

رئیس جمهورس اسبق آمریکا که در نشستی در دانشگاه ویرجینیا سخن می‌گفت، در این باره تاکید کرد: تردیدی وجود ندارد که روس‌ها در انتخابات ۲۰۱۶ دخالت کردند. من فکر می‌کنم یک تحقیقات کامل نشان خواهد داد که ترامپ در انتخابات سال ۲۰۱۶ پیروز نشده بود. او در انتخابات شکست خورد، و به خاطر مداخله روسیه که به نمایندگی از او انجام دادند، او را در قدرت قرار دادند.

در این لحظه، مجری برنامه از کارتر پرسید که با این وصف آیا او معتقد است که دونالد ترامپ یک رئیس‌جمهوری نامشروع" است؟ کارتر در پاسخ گفت: با توجه به حرفی که زدم و حالا نمی‌توانم پس بگیرم، بله.

کد مطلب 4653535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها