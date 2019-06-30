۱۴۰ شرکت حمل و نقل آماده ارائه خدمات به مسافران در گیلان است

محمدرضا نازک کار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با توجه به آغاز مسافرت‌های تابستانی ناوگان حمل و نقل عمومی استان گیلان آمادگی لازم برای ارائه خدمات و به شهروندان و مسافران را دارد، اظهار کرد: ۱۴۰ شرکت مسافربری در استان گیلان مشغول به فعالیت است.

وی با بیان اینکه ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی استان گیلان اعم از اتوبوس، مینی و بوس و سواری کرایه ۲ هزار و ۵۰۰ مسافر است، افزود: بیش از ۳ هزار و ۹۷۶ راننده با سابقه در بخش حمل و نقل استان گیلان فعالیت می‌کنند.

نازک کار در ادامه با اشاره به اینکه برنامه ریزی های لازم برای خدمات دهی به مسافران و همچنین فروش بلیط انجام شده است، گفت: همچنین برای زمان‌های پیک مسافر نیز تمهیدات لازم برای افزایش ناوگان حمل و نقل و ارائه خدمات بیشتر پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در تابستان سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان گیلان جا به جا شده‌اند، تصریح کرد: ۱۴ مجتمع بین راهی نیز در محورهای اصلی استان برای خدمات رسانی به مسافران فعال هستند.

مدیرکل راهداری گیلان ادامه داد: ۴۲ اکیپ راهداری نیز با ۴۷۵ نیروی راهدار و ۲۸۸ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در سطح محورهای استان گیلان آماده ارائه خدمت به مسافران تابستانی هستند.