تکمیل طرح تصفیه خانه فاضلاب خمین با تزریق ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عباسی با اشاره به بهره برداری از فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب خمین در آینده‌ای نزدیک، گفت: در صورت تأمین به موقع اعتبار این پروژه در آینده نزدیک وارد مدار بهره برداری می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: با توجه به افزایش جمعیت شهری و مشکلات زیست محیطی همچنین عدم ظرفیت کافی تصفیه خانه فاضلاب، طرح ارتقا و افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب شهر خمین، دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح تاکنون ۹۸.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به طور آزمایشی در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

عباسی گفت: تاکنون برای طرح فاز ۲ تصفیه خانه فاضلاب خمین ۶۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای اتمام آن ۳۵۰ میلیارد ریال دیگر اعتبار مورد نیاز است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهر خمین در ابتدا برای جمعیت ۴۳ هزار نفری این شهر و با ظرفیت ۷ هزار و ۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز ایجاد شد اما اکنون مقرر است به ۱۴ هزار و ۶۰۰ مترمکعب در شبانه روز برای جمعیتی بیش از ۸۵ هزار نفر ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه اولویت وزارت نیرو، تأمین آب شُرب برای استفاده مردم و استفاده از پساب فاضلاب برای صنایع است، افزود: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی آمادگی کامل برای تأمین آب مورد نیاز شهرک صنعتی خمین از پساب فاضلاب را دارد و این مهم، نیازمند همکاری صنایع این شهرک است.

وی افزود: با برنامه ریزی مناسب می‌توانیم زمینه استفاده از پساب و جایگزینی آن به جای آب خام را در حوزه‌های مختلف استان فراهم کنیم.

فرآیند تصفیه فاضلاب در مدول دوم تصفیه خانه خمین از نوع برکه تثبیت به همراه فیلتر سنگی است.