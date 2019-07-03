به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری در جلسه تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: درود می‌فرستیم بر شهدای انقلاب مدافع حرم و شهدای امنیت و آرزوی امنیت همراه با عزت و افتخار برای امام خامنه‌ای داریم.

وی افزود: انصافاً استان کرمان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش به سزایی داشت و در دفاع مقدس نقش ویژه ای داشت.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: لشکر ۴۱ ثارالله یکی از لشکرهای مقدس است که حدود شش هزار و ۵۰۰ نفر شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و حدود ۲۰ هزار جانباز داشته است. باید یاد و خاطره همه این شهدا را گرامی بداریم و آرزوی سلامتی برای جانبازان که شهدای زنده این استان هستند بکنیم کسانی که هنوز باعث افتخار دنیای اسلام هستند مثل حاج قاسم سلیمانی که از دیار کرمان است.

سردار اشتری اظهار داشت: انصافاً این دیار، دیار مردم نجیب، متدین و جاهد طبق صحبت‌های رهبر هستند.

وی تصریح کرد: هر مقدار که ما برای آسایش و امنیت مردم کار کنیم کم است لذا نیروی انتظامی افتخار دارد که حافظ جان و مال و ناموس مردم باشد و افتخار می‌کنیم که در خدمت مردم بوده‌ایم.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: مردم کرمان نمایندگان خیلی فعال و خوبی در مجلس شورای اسلامی دارند و کلاً کرمانی‌ها باعث خیر و برکت هستند که در ناجا هم از وجود آن‌ها استفاده می‌کنیم. جای افتخار است که یک فرماندهی که چهار سال مشغول به کار در یک استان بوده را این همه مورد لطف و عنایت قرار دهید و این را می‌رساند که نیروهای ما مردمی هستند.

راهبرد اساسی نظام ایجاد آرامش و ثبات در منطقه است

وی افزود: اشاره‌ای بکنم به راهبرد اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که ایجاد آرامش و ثبات در منطقه است لذا دشمنان این مرز و بوم بدانند که هر تهدیدی را که به سمت مردم بیاورند خنثی خواهد شد و هر تهدید را ده برابر پاسخ می‌گوئیم.

سردار اشتری یادآور شد: کشورهای اسلامی حامی مردم آزادی خواه هستند و مردم شریف میهن اسلامی ایران بر این اصل پایبندند که باید در مقابل تهدیدات دشمن پایداری کرد بنابراین علت اینکه دشمن جرأت نمی‌کند به ما تعرضی داشته باشد قدرت دفاعی ما است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران، گفت: اگر امروز آمریکایی‌ها سردرگم شده‌اند به دلیل اقدام هوشمندانه نیروهای ما و اقتدار نظام است لذا امنیت و ثبات امروز ما به همین واسطه است.

سردار اشتری گفت: اگر بخواهیم بگوییم آرامش امروزمان مدیون چیست باید گفت که خون شهدا و بیانات رهبر معظم انقلاب زمینه‌ساز امنیت هستند و خدا را شاکریم بابت این امنیتی که در کشور وجود دارد.

ایران مقتدرانه امنیت خود را به جلو می‌برد

وی یادآور شد: کشور ما در یک اقیانوس پر تلاطم قرار دارد لذا ایران مقتدرانه امنیت خود را به جلو می‌برد.

سردار اشتری ابراز داشت: یکی از ویژگی‌های نیروهای مسلح این است که نیروهای مسلح جزو مردم هستند، بنابراین فرزندان این مردم در لباس نیروهای مسلح مشغول به خدمت هستند لذا نیروهای انتظامی امروز با گذشته خیلی فرق دارند زیرا نیروهای گذشته در خدمت نظام بودند اما نیروهای امروز در خدمت مردم هستند.

وی یادآور شد: مردم ما در دفاع مقدس، جبهه مقاومت و حوزه‌های داخلی از ما حمایت کردند امروز اعتماد مردم به مقام معظم رهبری بالاترین سرمایه کشور است.

سردار اشتری افزود: ما به دلیل هجمه‌های دشمنان در بعضی از حوزه‌ها به ویژه اقتصادی مشکلاتی داریم.

فرمانده ناجا ادامه داد: مردم با وجود تمام مشکلات در صحنه هستند چرا که به رهبر معظم انقلاب، فرزندان و خادمان خود اعتماد دارند و مشاهد کردید که ۲۲ بهمن سال ۹۷ با شکوه تر از گذشته برگزار شد.

وی افزود: در تشییع شهدای اخیر که در آستانه شهادت امام صادق (ع) انجام شد؛ مشاهده کردید که مردم چه حضور با شکوهی در تهران و شهرستان‌ها داشتند و باید قدردان این مردم باشیم.

سردار اشتری با اشاره به رابطه نزدیک و خوب مردم و نیروی انتظامی اظهار کرد: امنیت هزینه دارد و باید بهترین‌ها را برای امنیت بدیم؛ هفته‌ای نیست در نیروی انتظامی شهید نداشته باشیم.

فرمانده ناجا با اشاره به گستردگی و تنوع مأموریت‌ها و اختیارات و حساسیت کار در نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی باید در هر جایی که مردم ساکن بوده و زندگی می‌کنند حضور داشته باشد که مأموریت بسیار سنگینی است و هزینه‌های اجرای این مأموریت‌ها را پذیرفته‌ایم.

سردار اشتری با اشاره به اینکه نیروی انتظامی موفقیت‌های بسیار خوبی در عرصه‌های مختلف داشته است، افزود: نیروی انتظامی در راستای امنیت پایدار در حوزه‌های مختلف به مردم خدمت می‌کند.

فرمانده ناجا عنوان کرد: برخی افراد در زمینه بعضی مأموریت‌ها به نیروی انتظامی خرده می‌گیرند و می‌گویند که آیا کاری که می‌کنید مأموریت اصلی شماست؟

هجمه به ناجا براساس سناریوهای از پیش تعیین شده

وی با اشاره به اینکه هر زمان که با ناهنجاری‌ها از جمله بدحجابی برخورد کردیم شاهد این قبیل رفتارها بودیم، افزود: نیروی انتظامی براساس قانون کار خود را انجام می‌دهد و این هجمه براساس سناریوهای از پیش تعیین شده و حساب شده است.

سردار اشتری با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی به همه حوزه‌ها رسیدگی می‌کند، عنوان کرد: نیروی انتظامی در کنار برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر با سارقان و سایر ناهنجاری‌ها برخورد می‌کند. قانون برای ما تفاوتی ندارد و ما ضابط اجرای قانون هستیم همکاران ما در سراسر کشور باید با هر گونه بی قانونی برخورد کنند.

اگر در یک منطقه خانمی تروریست بود و اسلحه داشت بخاطر نبود مأمور خانم نباید دستگیر شود؟ البته باید سازکارهای لازم در این زمینه ایجاد شود و مأموران نیروی انتظامی باید در برخورد با هنجارشکنان حتی اگر خانم هم باشند با رعایت ضوابط و شرایط لازم وظیفه خود را انجام دهند وی با اشاره به اینکه در مقابله با ناهنجاری‌ها، اشخاص، جایگاه، جنسیت و سن برای ما فرق ندارد، بیان کرد: شاید با ورود به این حوزه‌ها برخی افراد احساس خطر می‌کنند چرا که حتماً خودشان مشکلاتی در پشت صحنه دارند که می‌ترسند با خود آنها برخورد شود.

فرمانده ناجا عنوان کرد: نیروی انتظامی به حول و قوه الهی و با حمایت‌های مردم براساس قانون تمام مأموریت‌های خود را مقتدرانه و هوشمندانه ادامه می‌دهد و این جوسازی‌ها هیچ تأثیری در اجرای مأموریت‌های ما ندارد.

سردار اشتری عنوان کرد: برخی می‌گویند در فلان محل مأمور شما خانمی که جرمی را مرتکب شده دستگیر کرده است ولی توجه نمی‌شود که این اقدام به دلیل رعایت نکردن هنجارهای جامعه بوده است.

وی با طرح این سوال که اگر در یک منطقه خانمی تروریست بود و اسلحه داشت بخاطر نبود مأمور خانم نباید دستگیر شود؟ افزود: البته باید سازکارهای لازم در این زمینه ایجاد شود. مأموران نیروی انتظامی باید در برخورد با هنجارشکنان حتی اگر خانم هم باشند با رعایت ضوابط و شرایط لازم وظیفه خود را انجام دهند.

سردار اشتری عنوان کرد: ما از مأموران وظیفه شناس که براساس قانون وظیفه خود را انجام می‌دهند با قاطعیت حمایت و تشکر می‌کنیم چرا که این جوسازی‌ها نتواسته در اجرای مأموریت‌های آنها خللی ایجاد کند.

وی در ادامه در خصوص جلسه تکریم و معارفه فرمانده انتظامی کرمان گفت: ۷۰ درصد احکام فرماندهان نیروی انتظامی سه ساله است و بعد از این مدت جابجایی انجام می‌شود؛ البته در برخی موارد این زمان تمدید می‌شود.

سردار اشتری تصریح کرد: در هر جابجایی یک تأثیراتی را مشاهده می‌کنیم حتماً برادری که چندین سال در یک حوزه بوده در جای دیگر کارهای جدیدی انجام می‌دهد و این جابجایی‌ها برکاتی دارد.

قاچاق انسان انجام منشأ خطراتی در استان کرمان شده است

فرمانده ناجا عنوان کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های ما در اوایل سال به سراسر کشور ابلاغ می‌شود و کسی نمی‌تواند غیر از مسیر تعیین شده راه دیگری برود و در نیروی انتظامی تمامی مأموریت‌ها براساس برنامه پیش می‌رود.

وی با اشاره به ویژگی‌های استان کرمان گفت: کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور ۱۱ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.

سردار اشتری گفت: اتباع خارجی، کویر، قاچاق موادمخدر و ترانزیت قاچاق از مسائل مهم کرمان است یکی از مسیرهای تردد قاچاقچیان و گروه‌های شرور این منطقه است. استان کرمان دارای ۱۸ هزار کیلومتر جاده‌های مواصلاتی است.

وی گفت: کسانی به صورت قاچاق اقدام به جابجایی اتباع بیگانه کرده و قاچاق انسان انجام می‌دهند که منشأ خطراتی در استان کرمان شده‌اند.

فرمانده ناجا عنوان کرد: از نظر انتظامی موضوعات مختلف و حساسیت‌های خاصی در استان داریم البته تمامی این موارد در کنار نکات و صحنه‌های مثبت زیاد موجود در این استان داریم.

سردار اشتری افزود: یک فرمانده باید وقت صرف کند و به موضوعات جامعه اشراف داشته باشد تا یک استان را اداره کند همچنین در بحث قاچاق انسان، مواد مخدر، اتباع خارجی و …تسلط کامل داشته باشد لذا ما تا نقطه مطلوب فاصله داریم اما باید گام‌های بزرگ‌تری برداریم.

سردار اشتری گفت: سال‌های قبل ناامنی‌های زیادی را مشاهده می‌کردیم اما در حال حاضر چنین چیزی نیست لذا استان پهناور کرمان از امن‌ترین استان‌های کشور است که حاصل زحماتی است که همه عزیزان و مسئولان و فرزندان این مردم در نیروی انتظامی انجام داده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: سردار بنی‌اسدی‌فر در بسیاری از پست‌ها از جمله قرارگاه مرصاد و سایر حوزه‌های انتظامی استان فعالیت داشته که در سمت خود موفق بوده است لذا ما سال گذشته که درصدد جابجایی او بودیم نمایندگان و مسئولان درخواست داشتند که سردار بنی‌اسدی‌فر یک سال دیگر هم در سمت خود باقی بماند.

وی افزود: ایشان توانمندی‌های خوبی دارند و قرار است تا به عنوان مشاور من در امور استان‌ها منصوب شوند همچنین از خانواده ایشان تشکر می‌کنم موفقیت این افراد به پشتوانه خانواده‌هایشان است مقام معظم رهبری فرمودند ۵۰ درصد از موفقیت‌ها به پشتوانه خانواده ایجاد می‌شود. سردار ناظری هم از فرماندهان خوب ما هستند که امیدوارم در کار خودشان و ایجاد امنیت موفق باشند.