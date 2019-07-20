روابط اقتصادی با همسایگان برای دفع تهدیدات جهانی ضروری است

عباسعلی منصوری آرانی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص گام دوم ایران در واکنش به بدعهدی طرف‌های اروپایی باقیمانده در برجام و اینکه آیا گامی عملیاتی در راستای تأمین منافع ایران در مدت زمان شصت روزه دوم بر خواهند داشت یا خیر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از روزی که برجام را امضا کرد تا پیش از اجرای گام اول، به کلیه آنچه که در قالب برجام متعهد شده بود پایبند بود و گزارشات متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تأیید کرده است.

وی گفت: متأسفانه با گذشت بیش از یک سال از خروج آمریکا از برجام طرف‌های باقیمانده و به خصوص کشورهای اروپایی نتوانستند گامی عملیاتی در راستای تأمین منافع ایران بردارند و لذا ایران مجبور به استفاده از گزینه کاهش تعهداتش شد.

منصوری ادامه داد: برخلاف آنچه که در مواضع سیاسی و شعارها گفته شد طرف‌های اروپایی گام عملیاتی چندانی را در فرصت شصت روزه اول برنداشتند و به همین دلیل ما تصمیم به آغاز گام دوم کاهش تعهدات برجامی خود گرفتیم.

این کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه بدیهی است که ایران همچون دیگر کشورها در پی تأمین منافع ملی خود باشد و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکند، تصریح کرد: ایران همواره طی چهار دهه اخیر به دنبال تنش زدایی در منطقه و عرصه بین‌الملل بوده و با همه توان خود در این راستا تلاش کرده است و همیشه خود را متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات بین‌المللی دانسته و دیگران را هم به این مهم تشویق کرده است.

وی بیان کرد: منافع ملی کشور ایجاب می‌کند آنچه را که شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند، دنبال کنیم. بر اساس آنچه که ایران گفته، هر زمان که طرف مقابل گامی عملیاتی را بردارد، ما متناسب با آن، اقدام لازم را انجام خواهیم داد.

منصوری افزود: اگر شاهد برداشته شدن اقدامی عملیاتی در قالب اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ از سوی اعضای باقیمانده در برجام به خصوص کشورهای اروپایی نباشیم، طبیعی است که گام سوم ایران هم با قاطعیت و سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر اروپا یقین حاصل کند که جمهوری اسلامی ایران مصمم است متناسب با اقدامات آنها گام بردارد، قدم‌های عملیاتی و مؤثری را بر خواهد داشت.

وی در خصوص اهمیت برخورداری از کانال‌های مالی و پیمان‌های اقتصادی با کشورهای مختلف تصریح کرد: فارغ از اینکه در حال حاضر روابط ما با کشورهای مختلف چگونه است و از چه وضعیتی به دلیل سیاست‌های تحریمی برخورداریم، هرگونه پیمان اقتصادی با کشورهای بزرگ و منطقه‌ای از جمله روسیه، چین، هند، پاکستان، ترکیه و برخی دیگر که می‌تواند منافع اقتصادی ایران را تأمین کند برای ما یک ضرورت به حساب می‌آید.

منصوری با بیان اینکه عقل سیاسی و عقل اقتصادی ایجاد می‌کند که ایران در مسیر پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای منافع ملی خود را تأمین کند، تاکید کرد: برخورداری از ۱۵ کشور همسایه یک امتیاز بزرگ برای ایران به حساب می‌آید که همزمان تهدیدات و فرصت‌هایی را برای ما به همراه دارد، هوشمندی در سیاست خارجی آنجا ارزش بیشتری پیدا می‌کند که بتوانیم فرصت‌ها را افزایش و تهدیدات را کاهش دهیم.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: یکی از بهترین روش‌هایی که می‌تواند تهدیدات را کاهش دهد توسعه هر چه بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه است. اکثر کشورهای منطقه ما، مسلمان هستند و توسعه روابط با کشورهای مسلمان در دکترین سیاست خارجی ایران دیده شده و به نظر می‌آید در شرایط فعلی باید توجه بیشتری به این مهم داشته باشیم.