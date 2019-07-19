همه مردم در حکومت اسلامی مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های این هفته آبدان اظهار داشت: امام علی در حکمت ۲۸۰ می‌فرماید: کسی که خودش را حساب بکشد سود می‌برد. محاسبه بر عبادت و مراقبه بر گناهان سبب کمال نفس انسان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سختگیری و مراقبت مانند بنایی است که هر ردیف آجر را بررسی می‌کند ادامه داد: استواری بنای انسان هم نیاز به مراقبت دارد. امام می‌فرماید: کسی که از مراقبه نفس غافل شود ضرر می بیند. از اینکه در بنای نفس خود از نظرات باطل استفاده شود باعث ضرر انسان می‌شود.

امام جمعه موقت آبدان خاطرنشان کرد: برخی فلاسفه غربی انسان را در حد حیوان می‌دانند، ولی خداوند انسان را بسیار والا می‌داند. برای جلوگیری از غرور شیطانی ضروری است پای مواعظ اساتید اخلاق کسب فیض کنیم.

وی افزود: یکی از عبادات مهم نماز جمعه است. رهبر انقلاب در دیدار با ائمه جمعه فرمود: نماز جمعه محل توجه دادن دل‌های مردم به ذکر الهی است. نماز جمعه محل اجتماع مؤمنین است که زمینه ساز همدلی و تألیف قلوب است.

پهلوزاده بیان کرد: نماز جمعه توانایی نهادینه کردن عالی‌ترین گفتمان‌های ضروری کشور را دارد. به ائمه جمعه توصیه به تقوا داشتند و فرمود: به تقوا در فضای مجازی توصیه کنید.

وی خاطرنشان کرد: رفتار ائمه جمعه به گونه‌ای باشد که مردم از آن دین و تقوا و انقلابی گری را استشمام کنند. پیگیر مشکلات مردم و پشتیبان مردم باشند. از نزدیکی به صاحبان قدرت خود داری کنید. این افراد با نزدیک کردن خود به شما در پی امنیت برای خود هستند.

پهلوزاده اضافه کرد: در نماز جمعه باید خطبه‌های پر مغز و آموزنده و راه گشا و حاوی پاسخ به مردم باشد، خطبه‌ها کوتاه باشد تا مردم خسته نشوند.

وی تصریح کرد: کشور با روحیه انقلابی پیشرفت می‌کند، هر گونه کوتاه آمدن به ضرر آینده کشور خواهد بود. ما تازه کاهش تعهدات خود را آغاز کرده ایم، و ادامه می‌دهیم. ما راهزنی دریایی انگلیس را بی پاسخ نمی‌گذاریم.

امام جمعه موقت آبدان گفت: نگاهی کوتاه به رفتارهای دولت انگلیس در برابر ملت ما، نشانه خوی سلطه گری آنها دارد. باید توجه کرد وقتی فکری تبدیل به یک جریان می‌شود و این جریان، جریان لیبرال غربی در پی بلعید ثروت انسان‌ها است.

وی اظهار داشت: همانگونه که خدا به موسی دستور مقابله با فرعون می‌دهد ما نیز باید در مقابل طاغوت‌های زمان بایستیم. تفکر حاکم بر نظام بین المللی برای افزایش ثروت بیشتر استکبار است. جوانان در جریان مذاکرات هسته‌ای هوشیار شدند و معنی فرمود امام که فرمود در پشت این دستکش مخملی یک دست چدنی وجود دارد را درک کردند.

پهلوزاده افزود: امام خمینی در پیام به مناسبت ۲۹ تیر و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ فرمود: امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا و جنگ مرفهین بی درد و با پابرهنگان شروع شده است.

وی ادامه داد: حضرت امام فرمود: مؤمنین و انقلابیون بدانند که مبارزه و سرمایه داری، راحت طلبی و آخرت چیزهایی هستند که هرگز با هم نمی‌شوند. تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت را چشیده باشند. فقرا برپا دارندگان واقعی انقلاب‌ها هستند.

امام جمعه موقت آبدان بیان کرد: هر کاری که در مسیر تقویت مرفهین باشد در منظومه فکری امامین انقلاب محکوم است و همه مردم در حکومت اسلامی مسئول هستند که چه کسی را برای حکومت انتخاب می‌کنند. کسی که حلال و حرام را تصویب می‌کند.