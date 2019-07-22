شک کردن راهی برای مقابله با بیماری؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۳۹۵ مجله موفقیت به مدیر مسئولی احمد حلت و سردبیری سهیلا ثقفی در اولین روزهای مردادماه روی کیوسک‌های روزنامه فروشی سراسر کشور قرار گرفت. تیتر اصلی این شماره «شک می‌کنم؛ پس هستم» انتخاب شده که در آن اعضای تحریریه تلاش کردند از شک کردن راهی برای اثبات وجود پیدا کنند.

این نشریه که در بیست و یکمین سال انتشار قرار دارد در حوزه مسائل انگیزشی روانشناسی و مدیریت روابط فردی، عاطفی، شغلی، اجتماعی و… فعالیت می‌کند.

حلت سرمقاله این شماره را به اصطلاحی از «وارن بافت» اختصاص داده است و مفهوم «دایره شایستگی» را تبیین کرده است. این مفهوم به تجربه اخیر وی در سفر به ازمیر اشاره دارد.

سردبیر این نشریه هم در شماره اخیر مقاله‌ای با عنوان «زبانی که هرگز از یاد نمی رود» منتشر کرده است، وی در ستون همیشگی خود به سراغ زبان مادری و ارتباط آن با موفقیت رفته و توصیه‌های خود را برای رسیدن به انگیزه و انگیزش با کمک گرفتن از زبان مادری عرضه کرده است.

یادآور می‌شود نشریه موفقیت به تازگی تغییراتی در گرافیک و محتوای مجله انجام داده و بخش‌بندی مجله بازتعریف شده است. نسخه اخیر این نشریه علاوه بر کیوسک‌های روزنامه فروشی سراسر کشور به شکل نسخه الکترونیکی هم قابل خریداری است.