انتشار فراخوان طراحی دیوارنگاری ویژه شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، موضوع فراخوان طراحی دیوارنگاری ویژه شهدا با عنوان «روشنای شهر ۲»، به موضوعات مختلفی مانند ترسیم سیما و رشادت‌های شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای آتشنشان است، می‌پردازد.

از جمله نکات مهم در طراحی این فراخوان، خلاقیت در طراحی، نگاه، فرم و زاویه دید نو به این موضوع، جامعیت طرح و رعایت اصول و مبانی دیوارنگاری با توجه به قابلیت‌های محیط و منظر شهری، تلفیق، ترکیب فضای سنتی و مدرن است؛ همچنین استفاده از شاخه‌های مختلف ترسیم (نقاشی، نگارگری، تصویرسازی نسخ خطی و تاریخی، نقاشی‌خط) و پرداختن به جنبه روایی و داستانی موضوع از دیگر نکات مورد نظر در طراحی است.

هنرمندان می‌توانند در طراحی موضوعات فراخوان از فرازهای مهم زندگی، فعالیت‌های شاخص، عملیات‌های خاص، مکان دفاع و محل شهادت شهیدان استفاده کنند. همزمان با ایام گرامیداشت حماسه حسینی و هفته دفاع مقدس از آثار منتخب این فراخوان رونمایی می‌شود.

آثار ارائه شده باید مطابق با مشخصات دیوار و شخصیت‌های مندرج در جدول منتشر شده در سایت به آدرس www.art.mashhad.ir باشد.

بر پایه این گزارش مهلت ارسال طرح‌ها تا پایان وقت اداری ۱۹ مرداد ماه ۹۸ اعلام شده، همچنین علاقه‌مندان در صورت تمایل به ارائه آثار می‌توانند به صورت حضوری به آدرس مشهد، انتهای خیابان شهید دکتر بهشتی، خانه هنرمندان شهرداری مشهد، به قسمت نقاشی دیواری و نقش برجسته مراجعه کنند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۳۸۴۱۳۹۰۰- ۳۸۴۷۰۱۲۴ تماس حاصل نمایند.