کوچکترین موتور جهان ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیوچریسم، فیزیکدانان کالج ترینیتی دوبلین ادعا می کنند کوچکترین موتور دنیا را ساخته اند. این موتور به اندازه یک یون کلسیم است. به عبارت دیگر موتور مذکور حدود 10 میلیارد بار کوچکتر از موتور خودرو است.

البته چنین موتوری در خودروها کاربرد ندارد اما در آینده زیربنایی خارق العاده و آینده نگرانه برای فناوری های نانو فراهم می کند.

به گفته محققان این طرح، یون کلسیم دارای بار الکتریکی است و به همین دلیل می چرخد. از این امر برای تبدیل گرمای اشعه لیزر به ارتعاشات استفاده می شود. در مقابل ارتعاشات مانند چرخ لنگر( flywheel) عمل می کنند که قابلیت ذخیره انرژی را دارد.

مارک میچسون یکی از مولفان ارشد این تحقیق در بیانیه ای می گوید: چرخ لنگر به ما اجازه می دهد بازده قدرت یک موتور در مقیاس اتم را اندازه بگیریم و برای نخستین بار یک واحد انرژی در مقیاس کوانتومی را تفکیک کنیم.

در سال ٢٠١٤ میلادی دانشمندان آلمانی یک موتور کلسیم یون مشابه ابداع کرده اند که با یک اتم کار می کند.