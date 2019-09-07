اهمیت روابط عمومی آنلاین و دیجیتال برای کسب و کارها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، امروزه این نوع تبلیغات توسط برندهای هوشمند به صورت یک تاکتیک اصلی مورد توجه قرار گرفته است. روابط عمومی (PR) دیجیتال به شما کمک می‌کند که کسب و کار شما در فضای آنلاین، پادکست‌ها و وب سایت‌هایی که اطلاعات آن‌ها بسیار مورد توجه است دیده شود و به مشتریان مورد هدف خود برسید، ذکر این نکته ضروریست که روابط عمومی کاملاً با تبلیغات آزارهنده متفاوت است.

* بصورت کلی یک کمپین روابط عمومی دارای ۴ مرحله است:

۱- خلق موضوع

۲- پرورش موضوع و ایده پردازی

۳- توزیع محتوا

۴- آنالیز

مقایسه روابط عمومی دیجیتال و روابط عمومی سنتی

روابط عمومی سنتی به طور معمول بر روی نشریات چاپی، تلویزیون و رادیو متمرکز شده است؛ در واقع در حالت سنتی برای افکار عمومی با ابزارهای سنتی تبلیغ می‌کنند. با رشد بازاریابی آنلاین، متخصصان روابط عمومی تمرکز خود را به روابط عمومی دیجیتال تغییر داده‌اند.

روابط عمومی دیجیتال یک شکل تکامل یافته از روابط عمومی سنتی است. در واقع به جای اینکه فقط نشریات چاپی را هدف قرار دهد، به نشریات آنلاین و آگاهی از برند متمرکز است و از قابلیت آنالیز و اندازه‌گیری هم بهره می‌برد.

بازاریابی روابط عمومی شامل انتشار مقالات آنلاین، انتشار آموزش‌های آنلاین، کار با وبلاگ نویسان و افراد تأثیرگذار، محافظت از برند در سایت‌ها و استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای به دست آوردن اعتماد برای برند یا نام تجاری در فضای آنلاین است.

روابط عمومی دیجیتال و سنتی هر دو هدف مشترکی دارند، این هدف مشترک به بهبود شهرت یک برند برای مشتری و افزایش دیده شدن آن در میان تک تک مخاطبان موردنظر خود کمک می‌کند. تفاوت اصلی آن‌ها در انتخاب روش‌هایی است که برای رسیدن به این هدف مورد استفاده قرار می‌گیرند.

یک برند تجاری در صورتی که به بهترین شکل تعریف شده باشد به راحتی می‌تواند خود را از رقبا جدا کند و در تبلیغات آنلاین متمایز باشد و در بازارهای هدف مزیت‌های خود را نمایش دهد.

همچنین استراتژی‌های Online PR یا روابط عمومی آنلاین در صورتی که به خوبی اجرا شوند تأثیر خوبی در جستجوی نام برند شما دارد.

نقش روابط عمومی در سئو

در صورتی که صاحب کسب و کار موفقی هستید و وب سایت شما برای کلمات کلیدی مورد هدف شما در جایگاه خوبی از گوگل نیست، روابط عمومی دیجیتال مانند یک بلیت طلایی برای شما عمل می‌کند زیرا کاربران از بین ۱۰ نتیجه اول قطعاً برندهای محبوب و شناخته شده را در اولویت قرار می‌دهند.

روابط عمومی در بازاریابی دیجیتال شامل به دست آوردن لینک‌های هدفمند و باکیفیت از وب سایت‌ها و نشریات آنلاین برای بررسی رفتار مشتری است؛ در واقع یک تاکتیک برای استارت آپ‌ها است تا حضور آنلاین خود را از طریق ایجاد رابطه با نویسندگان برای بدست آوردن لینک‌های با کیفیت افزایش دهند. بسیاری ار برندها با راه اندختن موج خبری، شرکت در خیریه‌ها و یا برگزاری رویداد سعی در انتشار اخبارشان در سایت‌های خبری و دریافت لینک می‌کنند.

انواع راهکار روابط عمومی آنلاین

* انتشار مقالات آنلاین در سایت‌های مرتبط و معتبر

* ارتباط و شبکه سازی با خبرنگاران

* کمک گرفتن از بلاگرهای تخصصی

* تأثیرگذاری به کمک اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی

* اشتراک گذاری اینفوگرافیک و ویدئو

* پوشش خبری رویدادها بصورت آنلاین

بنابراین دریافت مشاوره در زمینه برندینگ، روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ امری ضروری است و شرکت دیجیتال مارکتینگ شراگیم یکی از برترین و باتجربه‌ترین شرکتهای متخصص در این حوزه بوده که در رشد و توسعه بازاریابی و فروش استارت‌آپ‌های ایرانی نقش مؤثری داشته‌اند.

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