ابلاغ مصوبه اختصاص اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با اختصاص مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه اختصاص اعتبار به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را که به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین تجهیزات و امکانات مربوط در جلسه هیئت دولت به تصویب رسیده بود ابلاغ کرد.

گفتنی است، بر اساس این مصوبه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارائه کند.

این مصوبه امروز برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.