گوگل مرد گمشده را پس از ۲۲ سال پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،تصاویر ماهواره ای گوگل سبب شد بقایای یک فرد گمشده پس از ۲۲ سال کشف شود.

یکی از کاربران گوگل با زوم کردن نقشه گوگل در محله قدیمی خود در ایالت فلوریدا به کشف بقایای این مرد کمک کرد.

به گفته پلیس محلی پالم بیچ، تصاویر ماهواره ای گوگل کمک کرد بقایای اسکلت ویلیام مولت که در سال ۱۹۹۷ میلادی و در سن ۴۰ سالگی مفقود شد، به تازگی کشف شود. سخنگوی پلیس محلی در این باره گفت: یکی از ساکنان سابق محله «گرند آیسلز» در ولینگتون مشغول بررسی محله با کمک «گوگل ارث»بود. او با زوم کردن تصاویر روی دریاچه متوجه چیزی شبیه خودرو در آن شد.

او با مالک فعلی خانه خود تماس گرفت . مالک فعلی نیز با استفاده از یک پهپاد متوجه خودروی سفیدی در دریاچه پشت خانه اش شد. او پلیس محلی را در جریان این رویداد گذاشت. نیروهای پلیس پس از بیرون کشیدن خودرو با بقایای یک اسکلت در آن مواجه شدند.