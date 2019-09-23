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۱ مهر ۱۳۹۸، ۸:۰۱

دربی تهران به سود کالدرون؛

بازتاب برد پرسپولیس مقابل استقلال در سایت آرژانتینی

بازتاب برد پرسپولیس مقابل استقلال در سایت آرژانتینی

یک سایت آرژانتینی برد تیم فوتبال پرسپولیس با گابریل کالدرون در دربی تهران را بازتاب داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته توانست در هفته چهارم لیگ برتر برابر استقلال به پیروزی برسد. هدایت پرسپولیس بر عهده گابریل کالدرون آرژانتینی است و به همین خاطر برد پرسپولیس در سایت های این کشور هم بازتاب یافته است.

سایت «hispantv» در این ارتباط نوشت: «تیم پرسپولیس در نودمین دربی پایتخت ایران که روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد توانست با یک گل رقیب خود استقلال را شکست بدهد. تیم قرمز با هدایت گابریل کالدرون آرژانتینی و به لطف گل به خودی دروازه بان استقلال حسین حسینی در دقیقه ۸۱ به سه امتیاز بازی رسید. به این ترتیب پرسپولیس که مدافع عنوان قهرمانی است با ۹ امتیاز و با تفاضل گل کمتر نسبت به شهر خودرو در پایان هفته چهارم به رده دوم جدول صعود کرد. در سوی مقابل تیم استقلال با هدایت آندره استراماچونی در این بازی یک پنالتی از دست داد و علی کریمی هم اخراج شد و با این نتیجه با ۲ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد.»

کد مطلب 4726015

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