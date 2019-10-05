حسن قاضی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی شش ماه نخست سال جاری ۱۱۱ مورد کشف تخلف در استان سمنان صورت گرفت، ابراز داشت: با هوشیاری مأموران یگان محیط‌زیست ۴۸ مورد شروع به شکار بود و منجر به بروز تخلف نشده است.

وی افزود: طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۱ قطعه تیهو، ۱۲ قطعه کبک، ۳۵ رأس حیوان چهارپا، ۲۳ قطعه پرنده و هفت بهله پرنده شکاری توسط شکارچیان شکار شدند که باید گفت علیرغم دستگیری این افراد و رسیدگی به پرونده تخلف آن‌ها در محاکم قضایی اما ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست در پی شکار حیات‌وحش قابل جبران نیست.

وقوع ۸ مورد آتش‌سوزی در مناطق تحت حفاظت محیط زیست

فرمانده یگان محیط‌زیست استان سمنان بابیان اینکه طی مدت مذکور هفت قبضه سلاح غیرمجاز، ۲۵ قبضه سلاح مجاز و یک قبضه سلاح کلاشینکف از شکارچیان متخلف کشف‌شده است، ابراز داشت: یک هزار و ۵۷۸ مورد نیز ادوات و وسایل شامل دوربین دوچشمی، چاقو، فشنگ و غیره از متخلفان مورد شناسایی قرار گرفت.

قاضی نژاد بابیان اینکه طی این مدت هشت مورد آتش‌سوزی در مناطق حفاظت محیط‌زیست استان سمنان به وقوع پیوست، تصریح کرد: در شش‌ماهه اول هشت هکتار از این مناطق در آتش سوخت که اکثر این موارد نیز ریشه و عامل انسانی دارد که با توجه به محدود بودن جنگل‌ها انتظار می‌رود مردم در حفاظت از این عرصه حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی بابیان اینکه طی شش‌ماهه نخست امسال ۱۵۷ شکارچی در استان سمنان دستگیر شدند، افزود: در بین این تعداد افرادی نیز بودند که بارأی دادگاه به‌جای شکارچی محیط‌زیست یاور و دوستدار محیط‌زیست شدند که این تعداد در شش‌ماهه امسال به هفت الی هشت مورد رسید و در آخرین مورد شکارچی آهو موظف به لایروبی چشمه‌ها و ساخت آبشخور در منطقه‌ای که شکار کرده بود، شد.

فعالیت ۱۲۰ محیطبان در استان سمنان

فرمانده یگان محیط‌زیست استان سمنان بابیان اینکه آموزش مهم‌ترین رکن در کاهش تخلفات زیست‌محیطی است، ابراز داشت: بر این اساس برای دانش آموزان استان طرح یک ساعت با محیط‌بان با هفت هزار و ۷۵۶ نفر ساعت دوره آموزشی برقرار شد.

قاضی نژاد با ابراز اینکه چارت سازمانی استان ۴۰۰ نفر محیط‌بان است، اضافه کرد: هم‌اکنون ۱۲۰ محیط‌بان به‌صورت رسمی در پهنه وسیع استان سمنان فعالیت می‌کنند که این تعداد نشان می‌دهد ۳۰۰ نفر تا چارت فاصله وجود دارد لذا قطعاً در این پهنه وسیع برای حفاظت از محیط‌زیست مشارکت مردمی الزامی خواهد بود.