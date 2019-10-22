پرنده آمازونی رکورد بلندترین صدا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک پرنده بومی جنگل های آمازون بلندترین صدا در قلمرو حیوانات را دارد.

این حیوان جزو گروهی از پرندگان با صدایی شبیه زنگ است که bellbird نامیده می شوند. محققان ویدئویی از این پرنده سفیدرنگ ثبت کرده اند که جیغ آن بلندتر از صدای اره برقی یا کنسرت موسیقی راک است!

این پرنده سفید کوچک منقاری سیاه رنگ دارد و وزن آن ۲۵۰ گرم است، اما بلندی صدای آن هنگام جفت یابی به ۱۲۵ دسی بل می رسد. این در حالی است که اصواتی بالاتر از ۸۵ دسی بل به گوش انسان آسیب می رساند.

محققان ویدئویی از این پرنده را در شمال جنگل های آمازون ثبت کرده اند. محققان معتقدند گونه ماده این پرنده در صورتی که کنار گونه نر آن نشسته باشد، احتمال دارد شنوایی خود را از دست بدهد.

جف پودو یکی از زیست شناسان دانشگاه ماساچوست در این باره می گوید: ما طی مشاهداتمان دیدیم که بسیاری از گونه های ماده این پرنده نسبت به جیغ بلند پرنده های نر واکنش نشان دادند. در این موارد پرنده های نر با بلندترین صدای ممکن جیغ می کشیدند! علاوه برآن پرندگان نر هنگام آواز خواندن حرکاتی چرخشی انجام می دادند.