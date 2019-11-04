توضیح مرکز سنجش پزشکی درباره درخواست جابجایی در تکمیل ظرفیت دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس بند ج اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سـال تحصـیلی ٩٨-٩٩ علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی، پذیرش مرحله نخسـت پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت لغو شده و به هیچ وجه و به هیچ دلیلی قابل بازگشت نیست.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ در ۶۴ رشته علوم پایه پزشکی و بهداشت، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۹۸ با حضور بیش از ۶ هزار داوطلب برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ روز ۲۷ تیرماه منتشر شد و مصاحبه داوطلبان مجاز در هفته چهارم مرداد تا نیمه اول شهریور انجام گرفت و نتایج نهایی آزمون ۲۵ شهریورماه اعلام شد.

پس از اعتراض برخی پذیرفته نشدگان، وزیر بهداشت برای تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی پزشکی دستور صادر کرد و مرحله تکمیل ظرفیت از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه ۹۸ برگزار شد.

نتایج تکمیل ظرفیت رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی در مقطع دکتری تخصصی در ۲۵ مهرماه ۹۸ اعلام شده است.