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۱۳ آبان ۱۳۹۸، ۹:۵۱

امکان جابجایی وجود ندارد؛

توضیح مرکز سنجش پزشکی درباره درخواست جابجایی در تکمیل ظرفیت دکتری

توضیح مرکز سنجش پزشکی درباره درخواست جابجایی در تکمیل ظرفیت دکتری

مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: امکان جابجایی یا بازگشت به محل پذیرش مرحله قبلی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی سال ٩٨ وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بر اساس بند ج اطلاعیه اعلام اسامی پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سـال تحصـیلی  ٩٨-٩٩ علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی، پذیرش مرحله نخسـت پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت لغو شده و به هیچ وجه و به هیچ دلیلی قابل بازگشت نیست.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ در ۶۴ رشته علوم پایه پزشکی و بهداشت، ۲ رشته دندانپزشکی و ۱۳ رشته داروسازی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ خردادماه ۹۸ با حضور بیش از ۶ هزار داوطلب برگزار شد.

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی و داروسازی سال ۹۸ روز ۲۷ تیرماه منتشر شد و مصاحبه داوطلبان مجاز در هفته چهارم مرداد تا نیمه اول شهریور انجام گرفت و نتایج نهایی آزمون ۲۵ شهریورماه اعلام شد.

پس از اعتراض برخی پذیرفته نشدگان، وزیر بهداشت برای تکمیل ظرفیت دکتری تخصصی پزشکی  دستور صادر کرد و مرحله تکمیل ظرفیت از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه ۹۸ برگزار شد.

نتایج تکمیل ظرفیت رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی در مقطع دکتری تخصصی در ۲۵ مهرماه ۹۸ اعلام شده است.

کد مطلب 4762994

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