به گزارش خبرنگار مهر، سردار اشتری صبح دوشنبه در حاشیه آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی، اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی پلیسی نوپا بوده که از امسال فعالیت خود را آغاز کرده است.

فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی طی مدت کوتاهی اقدامات خوبی بویژه در برخورد با مفاسد اقتصادی و ورود و خروج کالای قاچاق داشته است، افزود: تاکنون تعداد قابل ملاحظه ای پرونده تشکیل شده که تا پایان امسال رسیدگی به چند پرونده بزرگ به اتمام خواهد رسید و به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود.

وی همچنین به پلیس گمرک نیز اشاره و با بیان اینکه این حوزه در ۱۳ گمرک ایجاد شده است، گفت: سال آینده به تعداد این پلیس اضافه می‌شود و تاکنون پرونده‌هایی در این راستا به مراجع قضایی ارجاع داده‌ایم که اثرات مثبتی داشته است.

سردار اشتری در تشریح اقدامات مراکز و دایره مشاوره‌ در کلانتری‌ها نیز بیان کرد: حدود هزار دایره مشاوره در کلانتری‌ها و ۴۰ مرکز مشاوره در استان‌ها فعالیت می کنند که بیش از ۷۹ درصد از این پرونده ها بویژه در بحث اختلافات خانوادگی، نزاع بوده و منجر به صلح شده است.

کاهش ۱۳ درصدی تلفات و ۱۸ درصدی سوانح در گیلان

فرمانده ناجا ضمن ابراز رضایت از وضعیت امنیت استان گیلان، افزود: با همت همکاران نیروی انتظامی، شورای تامین و همرامی مردم گیلان وضعیت امنیتی مناسبی در مرزهای آبی، خشکی و داخل استان داریم و روز به روز در سایه این اتحاد امنیت و آرامش ارتقا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به مسافرخیز بودن استان گیلان در تمام فصول، گفت: با وجود افزایش تردد خودروها در مسیرهای منتهی به استان گیلان امسال ۱۳ درصدی کاهش تلفات و ۱۸ درصدی کاهش سوانح ثبت شده که با نصب دوربین و تلاش بی وقفه نیروی انتظامی این مقدار از حوادث را به حداقل می‌رسانیم.

سردار اشتری درباره ارسال پیامک اشتباه اخطار به برخی خودرو در طرح ناظر یک‌ نیز اظهار کرد: علت اصلی این اشتباه در طرح ناظر یک عموما به دلیل تغییر در مالکیت و شماره تلفن همراه است.