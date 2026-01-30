به گزارش خبرنگار مهر، هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم.
جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند. «آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاهها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.
تعطیلی گالریها و واکنشهای هنرمندان به ترامپ
در هفتههای گذشته به دلیل ناآرامیهایی که کشور دچارش بود و قطعی اینترنت خیلی از برنامههای هنری لغو و به تعطیلی کشید اما از هفته گذشته که اینترنت وصل شد، فعالیت برخی گالریها که به صورتی مجازی خرید و فروش داشتند، به روال قبل برگشت اما، فعالیت فیزیکی و حضوری گالریها به صورت کامل تعطیل است. همچنین، فعالیت برخی رویدادها نیز به روال قبل برگشت.
در این میان، هنرمندانی نیز بودند که واکنشهایی نسبت به سیاستهای ترامپ و عملکرد دولتهای غربی نسبت به ایران داشتند و در قالب طرحهای گرافیکی و پوستر منتشر کردند. جدیدترین طرح مربوط به دانیال فرخ است که با عنوان «خون ۲۴۲۷ ایرانی که در ژانویه ۲۰۲۶ ریخته شد، بر گردن اوست» منتشر شد.
چه خبر از «تجسمی فجر»/ «آب»؛ موضوع جشنواره تجسمی شد
در هفتهای که گذشت، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با مسئولان برگزاری جشنواره دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار از پوستر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز رونمایی شد.
در این نشست مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ، بهرام کلهرنیا دبیر هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و سایر مسئولان برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز حضور داشتند.
هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی از ۲۶ بهمن تا 5 اسفند برگزار خواهد شد اما بر اساس برنامهریزی صورت گرفته فعالیتهای هنری مرتبط با جشنواره در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت تا نتیجه حاصل از آن به بهترین شکل در سطح جامعه تبیین شود.
طبق برنامهریزی صورت گرفته توسط دبیرخانه هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، موضوع تبیین جایگاه آب و مردمیسازی هنرهای تجسمی، 2 محور اصلی این رویداد را تشکیل میدهند.
در این جلسه، دست اندرکاران برگزاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کردند و به بیان چالشها و راهکارهای برون رفت از آنها پرداختند.
سپس وزیر فرهنگ با اشاره به در نظر گرفتن موضوع «آب» برای جشنواره هنرهای تجسمی فجر، گفت: از چند دریچه میتوان به مساله آب نگاه کرد که هر یک از آنها میتواند تبعات و نتایج خاص خود را داشته باشد. نگاه اول این است که این عنصر حیاتی به خدمت مورد انتظار از دولت تبدیل شده است، نگاه دوم درنظر گرفتن آب به مثابه یک کالاست. نگاه سوم به آب به عنوان نعمت است و نگاه آخر توجه به آب به عنوان عنصر پایه حیات و مدنیت است.
وی بیان کرد: شرایط آب در کشور به دغدغهای همگانی تبدیل شده و با ابزار هنر میتوان برای رفع این دغدغه گام برداشت. ظرفیت قابل توجهی در شاخههای مختلف هنر از جمله هنرهای تجسمی وجود دارد و امیدوار هستیم این اقدام، آغازی برای رخ دادن اتفاقات موثر در این حوزه باشد.
وزیر فرهنگ با اشاره به تغییر رویهای که از سال پیش در جشنواره هنرهای تجسمی رخ داده است، گفت: در جشنوارههای پیشین سعی میشد مردم را به گالریها بیاوریم اما افرادی از گالریها بازدید میکردند که یا جزو هنرمندان بودند یا عُلقه و تخصص هنری داشتند اما از سال گذشته سعی شد گالری را میان مردم ببریم. ایرانیان به هنر علاقه دارند اما به مرور زمان هنر جنبه اشرافی و تخصصگرایی پیدا کرد به همین دلیل شاید دورنمای روشنی از انتقال گالری به میان مردم وجود نداشت ولی تجربه سال گذشته به ما نشان داد این مسیر ناممکن نیست و میشود این راه را رفت.
دوسالانه کاریکاتور به پایان راه رسید
هفته گذشته همچنین، مراسم اختتامیه دوازدهمین دوسالانه بینالمللی کاریکاتور تهران با حضور وزیر فرهنگ و شهردار تهران در کوشک باغ هنر برگزار شد.
مسعود شجاعی طباطبایی دبیر دوسالانه کاریکاتور تهران گزارشی از دوازدهمین دوره این رویداد ارائه کرد و گفت: برگزاری این رویداد تحت حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت که باید از آنها تشکر کنیم. نقطه عطف مدیریتی این دوره احیای خانه کاریکاتور بود که به صورت مستقیم موجب ارتقای کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه دوسالانه شد.
در این مراسم، برگزیدگان دوازدهمین دوسالانه کاریکاتور تهران در بخشهای «کارتون آزاد»، «کارتون موضوعی (عجله)»، «کاریکاتور چهره» و «کمیک استریپ» معرفی و تجلیل شدند.
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