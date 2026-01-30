مرادبیگی:جوان امروز نیازمند حمایت در حوزه معیشت و زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام وعد مرادبیگی در خطبه‌های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: شاخص‌های کنونی اشتغال نیازمند بازنگری اساسی است و نمی‌توان با یک وام ۱۵۰ میلیون تومانی ادعا کرد که برای جوان اشتغال ایجاد شده است.

وی با اشاره به محرومیت و مظلومیت استان ایلام در آمارهای اقتصادی گفت: اینکه در آمارهای دولتی گفته می‌شود اشتغال در ایلام افزایش یافته و نرخ بیکاری به حدود ۶ درصد رسیده است، با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد.

امام جمعه موقت ایلام با تاکید بر اینکه شاخص‌های اشتغال باید اصلاح شود، افزود: در بسیاری از خانه‌های این استان، خانواده‌های شش نفره‌ای داریم که سه یا چهار جوان تحصیل‌کرده بیکار دارند، در حالی که طبق استاندارد باید حداقل دو نفر از آن‌ها شاغل باشند.

حجت‌الاسلام مرادبیگی خواستار توجه ویژه به کارآفرینی و تسهیل‌گری بانک‌ها شد و گفت: چرا برخی بانک‌ها در مسیر ازدواج جوانان سنگ‌اندازی می‌کنند اما به راحتی وام‌های کلان میلیاردی به برخی افراد خاص می‌دهند؟ جوان برای دریافت یک وام ازدواج باید ماه‌ها در نوبت بماند که این روند گلایه‌مندی به حقی را ایجاد کرده است.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام یادآور شد: شرکت‌های خودروسازی در شرایط سخت اقتصادی با قیمت‌های غیرمنطقی و سازوکارهای غیرشفاف، نباید التهاب را در بازار افزایش دهند.

وی با قدردانی از ورود قوه قضاییه و دادستانی به موضوع قیمت‌گذاری‌ها، از مسئولان اجرایی استان خواست فاصله خود را با مردم کمتر کرده و نظارت بر بازار را تقویت کنند تا فشار بر اقشار ضعیف کاهش یابد.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام یادآور شد: در این میان، اولویت دادن به نیروهای غیربومی بر جوانان متخصص بومی در برخی موارد، موجب نگرانی و گلایه جوانان استان از مسئولان اجرایی شده که باید اصلاح شود.